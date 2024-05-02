Shell: Σάρωσε τις εκτιμήσεις με κέρδη 7,7 δισ. δολ. σε ένα τρίμηνο 

Κέρδη 7,7 δισ. δολ. ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του έτους η Shell, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών, την περίοδο μάλιστα που οι αναταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Ρωσία επηρέασαν τις τιμές διύλισης αλλά και εμπορίας πετρελαίου. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολ. σε βάθος τριών μηνών, ενώ διατήρησε αμετάβλητο το μέρισμα (0,344 δολ.).

Οι ταμειακές ροές της Shell ενισχύθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, στα 13,3 δισ. δολ., αντανακλώντας τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με το trading, αντιστάθμισαν την πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου η οποία και επηρέασε τα αποτελέσματα ανταγωνιστών της όπως η Exxon Mobil και η Chevron.

“Η Shell για ένα ακόμη τρίμηνο παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας να παράγουμε μεγαλύτερη αξία με λιγότερες εκπομπές” δήλωσε ο CEO Wael Sawan.

Οι αναλυτές ανέμεναν αναπροσαρμοσμένα κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 6,46 δισ. δολ. από 9,65 δισ. δολ. πέρυσι. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη ύψους 7,3 δισ. δολ., ενισχυμένα από ισχυρά αποτελέσματα στο LNG.

“Η Shell ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, παρά τις επιπτώσεις που δημιούργησαν οι χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους. Τα κέρδη ενισχύθηκαν, τα κόστη υποχώρησαν και το χρέος μειώθηκε. Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά” δήλωσε ο διαχειριστής κεφαλαίων στην RBC.

Οι μετοχές της Shell σημειώνουν άνοδο άνω του 1% έναντι πτώσης 1,24% που καταγράφει ο ευρύτερος ενεργειακός δείκτης. Από τις αρχές του έτους πάντως οι μετοχές του πετρελαϊκού κολοσσού καταγράφουν άνοδο 14%.



