Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για συμπληρώματα διατροφής που διακινούνται μέσω διαδικτύου και περιέχουν μη εγκεκριμένες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες.

Ειδικότερα προειδοποιεί ότι τα προϊόντα SOMATOMAX και ECDISTEN της εταιρείας Hi-Tech Pharmaceuticals τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη - επομένως είναι πιθανή η διακίνησή τους και στην Ελλάδα, σαν συμπληρώματα διατροφής, περιέχουν μη εγκεκριμένες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αναβολικά προϊόντα, η παρουσία των οποίων τα καθιστούν μη εγκεκριμένα φάρμακα. Τα εν λόγω προϊόντα επιπλέον δεν έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ ως συμπληρώματα διατροφής.

Εφόσον τα προϊόντα χορηγηθούν μπορεί να αλληλοεπιδράσουν με συγχορηγούμενα φάρμακα ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυνται, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση τους, ακόμη πιο επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Η ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ουγγαρίας μέσω του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Απάτης στην αγροδιατροφική αλυσίδα (Agri-Food Fraud Network).

Επίσης προειδοποιεί ότι το προϊόν Arize Herbal Dietary Supplement caps το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ μέσω διαδικτύου σαν συμπλήρωμα διατροφής, περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία nortadalafil, η παρουσία της οποίας το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο και μάλιστα με ψευδή παρουσίαση (ψευδεπίγραφο). Η εν λόγω φαρμακευτική δραστική ουσία nortadalafil χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργία, συνδέεται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση της επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών.

Η ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ.

Τέλος, τα προϊόντα Sustain caps και Schwinnng caps τα οποία κυκλοφορούν στις ΗΠΑ μέσω διαδικτύου σαν συμπληρώματα διατροφής, περιέχουν τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες tadalafil και nortadalafil, η παρουσία των οποίων τα καθιστούν μη εγκεκριμένα φάρμακα και μάλιστα με ψευδή παρουσίαση (ψευδεπίγραφα). Οι εν λόγω φαρμακευτικές δραστικές ουσίες tadalafil και nortadalafil χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, συνδέονται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση τους επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών. Η ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ.

Ο ΕΟΦ υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή των καταναλωτών τα παραπάνω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τον ενημερώσουν άμεσα. Επισημαίνει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας του από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

