Πάνω από 1.500 φίλοι της Μακάμπι στο Game 4 με τον Παναθηναϊκό

Αυξημένοι κατά μερικές εκατοντάδες θα είναι οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τέταρτο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Maccabi

Την στήριξη περισσότερων φίλων της θα έχει η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τέταρτο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR (2/5, 21:45), σε σχέση μ’ αυτό που είχε στο τρίτο.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, στις κερκίδες της «Χάλα Πιονίρ» εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 1.500 οπαδοί της «ομάδας του λαού». Μάλιστα, μερικοί λένε πως ενδεχομένως ο κόσμος να φτάσει ακόμη και στους 2.000.

Στο Game 3 ήταν κοντά στους 1.000 θεατές, ενώ λίγες πριν από το τζάμπολ βγήκε η είδηση ότι απορρίφθηκε αίτημα των «πράσινων» για την παρουσία 250 φίλων τους.
 

