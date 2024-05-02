Την στήριξη περισσότερων φίλων της θα έχει η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τέταρτο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR (2/5, 21:45), σε σχέση μ’ αυτό που είχε στο τρίτο.



Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, στις κερκίδες της «Χάλα Πιονίρ» εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 1.500 οπαδοί της «ομάδας του λαού». Μάλιστα, μερικοί λένε πως ενδεχομένως ο κόσμος να φτάσει ακόμη και στους 2.000.



Στο Game 3 ήταν κοντά στους 1.000 θεατές, ενώ λίγες πριν από το τζάμπολ βγήκε η είδηση ότι απορρίφθηκε αίτημα των «πράσινων» για την παρουσία 250 φίλων τους.



🚨עדכון מבלגרד - הצפי הערב הוא שיהיו יותר מ1,500 אוהדי מכבי ת״א במשחק ארבע נגד פנאתינייקוס May 2, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.