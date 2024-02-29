Νέος διοικητής ΥΠΑ ο Γ. Σαουνάτσος - Η ασφάλεια των αερομεταφορών στο επίκεντρο της Επιτροπής Θεσμών

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με τις θετικές γνώμες των βουλευτών της ΝΔ, ο διορισμός του Γεώργιου Σαουνάτσου στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Την πρόταση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα για τον νέο διοικητή απέρριψαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας ενώ «παρών» δήλωσαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΕΛ.ΛΥ και Σπαρτιάτες.

Το ζήτημα της ασφάλειας των αερομεταφορών βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των βουλευτών, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αλλά και τον νέο διοικητή να διαβεβαιώνουν ότι γίνονται συστηματικές προσπάθειες τόσο για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος ασφαλείας εναέριας κυκλοφορίας όσο και για την ενίσχυση της ΥΠΑ με προσλήψεις ελεγκτών και υπαλλήλων που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Όπως είπε ο κ. Σαουνάτσος, «με ένα μπάτζετ ύψους 170 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη 10 έργα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και το ένα είναι ήδη προς παράδοση».

Από την πλευρά της, η Αντιπολίτευση έθεσε θέμα σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας των εναέριων μεταφορών λόγω έλλειψης σύγχρονων συστημάτων αλλά και προσωπικού, επικαλούμενη τη σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε Τέμπη του αέρα γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας των αερομεταφορών» τόνισε, χαρακτηριστικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των εναέριων πτήσεων έκρουσαν επίσης οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δωδωνής και Δημήτρης Μπιάγκης, του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

Απαντώντας, ο κ. Σαουνάτσος, στις επισημάνσεις σχετικά με την υποστελέχωση της ΥΠΑ, ανέφερε ότι «ήδη έχει εγκριθεί και είναι υπό πρόσληψη 174 υπάλληλοι ενώ σε ότι αφορά την κάλυψη κενών θέσεων ελεγκτών, οι 90 θα προσληφθούν με καινούργια προκήρυξη και 35 από την παλιά προκήρυξη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εμφανίστηκε καθησυχαστικός στο θέμα ασφάλειας των αερομεταφορών, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση τους.

«Στις 11 Ιανουαρίου του 2024, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της χώρας για τα ζητήματα ασφαλείας από τους δύο παγκόσμιους φορείς που υπάρχουν. Τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Σύμφωνα με την αξιολόγηση τους, η χώρα μας αύξησε τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων από το 69,1% στο 74,89%, όταν παγκοσμίως ο μέσος όρος βρίσκεται στο 69,3%. Άρα, σε ζητήματα ασφαλείας πλέον είμαστε αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει καθημερινά, με πράξεις, να ενισχύουμε την ασφάλεια των μεταφορών. Και αυτό πράττουμε, και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας.

Τέλος, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης έθεσαν ερώτημα κατά πόσον υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου για τη κάλυψη της θέσης του νέου διοικητή από τον κ. Σαουνάτσο, κατηγορώντας τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι δεν κατέθεσε σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

