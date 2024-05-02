Ευρώπη: Το νομοσχέδιο της Γεωργίας για ξένους πράκτορες απειλή την ένταξη σε ΕΕ

Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα τη γεωργιανή κυβέρνηση ότι η προτεινόμενη νομοθεσία για τους «ξένους πράκτορες» είναι απαράδεκτη και θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στις ελπίδες της για ένταξη στο ευρωπαϊκό μπλοκ εάν υιοθετηθεί.

Ο Χερτ Γιαν Κούπμαν, γενικός διευθυντής της διεύθυνσης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλούσε σε δημοσιογράφους στη γεωργιανή πρωτεύουσα.

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε χθες σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες» που έχει επικριθεί ότι είναι ρωσικής έμπνευσης, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών που είναι αντίθετοι στον προτεινόμενο νόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.