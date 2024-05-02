Όχι στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες λένε οι μηχανόβιοι

Η ηλεκτροκίνηση δεν συγκινεί τους φίλους της μοτοσικλέτας. Κορυφαία μειονεκτήματα αυτονομία και αραιό δίκτυο φόρτισης. Δυνατό χαρτί η οδηγητική συμπεριφορά.Με την πρώτη ματιά η Harley-Davidson Livewire One μοιάζει με κλασική Harley. Τη διαφορά τη διαπιστώνεις στο φανάρι. Στο ξεκίνημα δεν ακούγεται... τίποτα. Η ηλεκτροκίνητη Livewire One δεν είναι μόνο αθόρυβη. Είναι φιλική προς το περιβάλλον, μιας και δεν εκπέμπει κανενός είδους ρύπους.



Στη Γερμανία τα ηλεκτρικά οχήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ενώ όμως τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα καθιερώνονται αργά, αλλά σταθερά, οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν. «Οι περισσότεροι μηχανόβιοι αγαπούν το αίσθημα ελευθερίας. Θέλουν να απολαμβάνουν τις διαδρομές τους, χωρίς να χρειάζεται να σκέφτονται την επόμενη πρίζα», λέει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο γερμανός Ντιρκ, ο οποίος δεν θέλει να δει το επώνυμό του δημοσιευμένο.



Σύμφωνα με τη γερμανική Βιομηχανική Ένωση Μοτοσικλετών (IVM), το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά δίκυκλα έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το 2020, αλλά αυτό ισχύει σχεδόν αποκλειστικά για τις μικρότερες σε απόδοση μηχανές. Το 2023, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Οχημάτων (KBA) καταγράφηκαν 222.046 νέες ταξινομήσεις μοτοσικλετών, από τις οποίες μόλις οι 6.945 (ποσοστό 7,6%) ήταν ηλεκτρικές.

Αυτονομία από 100 μέχρι 200 χλμ.

Η προσφορά ηλεκτρικών μοτοσικλετών είναι αρκετά μικρή. Ενδεικτικό ότι η BMW, γνωστή παγκοσμίως για τις μηχανές της, ανέβαλε την παρουσίαση της πρώτης ηλεκτροκίνητης μοτοσυκλέτας για, το νωρίτερο, το 2026 κι ας είχε αρχικά προγραμματίσει την κυκλοφορία της για το 2025. Ο εκπρόσωπος της BMW Τιμ Ντιλ-Τίλε παραδέχεται χωρίς περιστροφές ότι «δεν υφίσταται μια σημαντική ζήτηση για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες». Συμπεραίνει μάλιστα ότι εφόσον δεν καταγράφεται αξιόλογη ζήτηση, δεν έχει νόημα η παρουσίαση μιας αμιγούς ηλεκτρικής μοτοσικλέτας.



Τα μεγαλύτερο μειονέκτημα μιας ηλεκτρικής μηχανής είναι η εξαιρετικά περιορισμένη αυτονομία, καθώς και ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας, εξηγεί ο Ματίας Μάιερ, διευθύνων σύμβουλος του διανομέα Harley-Davidson Factory στη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με τη γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου ADAC, τα περισσότερα ηλεκτρικά δίκυκλα έχουν αυτονομία από 100 μέχρι το πολύ 200 χιλιόμετρα.



Προκειμένου να καταρριφθούν οι προκαταλήψεις των μηχανόβιων για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, αξίζει τον κόπο να κάνουν μια δοκιμή, λέει ο Ματίας Μάιερ. «Οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες κερδίζουν αμέσως τους οδηγούς ήδη μετά την πρώτη επαφή λόγω της οδηγητικής συμπεριφοράς και της εντυπωσιακής επιτάχυνσης. Δεν χρειάζεται καν να αλλάζουν ταχύτητες, ενώ φρενάρουν μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Εκτός αυτών ο οδηγός δεν χρειάζεται κανενός είδους προστασία από τη θερμότητα του κινητήρα, όπως συμβαίνει στις συμβατικές μηχανές, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Harley-Davidson Factory για την πρώτη e-Harley.

Μεγαλύτερη η ζήτηση στα ηλεκτρικά μηχανάκια

Πιο επιτυχημένα είναι αδιαμφισβήτητα τα μικρότερα ηλεκτρικά μοντέλα μοτοσικλετών. Σύμφωνα με τη γερμανική Βιομηχανική Ένωση Μοτοσικλετών, τα μικρότερα σε απόδοση μοντέλα μέχρι 50 κυβικά εκατοστά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% των συνολικών πωλήσεων δίκυκλων μηχανών. Στην κατηγορία με κυβισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, πάνω από το 10% των ταξινομημένων δικύκλων ήταν πέρυσι ηλεκτροκίνητα.



Πολλοί κατασκευαστές εστιάζουν στην ηλεκτρονική κίνηση, ιδίως στις αστικές περιοχές. Στην κατηγορία των σκούτερ είναι ιδιαίτερα δυνατοί οι Kινέζοι κατασκευαστές, οι οποίοι προσφέρουν τα μηχανάκια τους σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και στη Γερμανία.



Προκειμένου περισσότεροι μοτοσικλετιστές να ενδιαφερθούν για μια ηλεκτροκίνητη μηχανή και τις μετακινήσεις με μηδενικούς ρύπους, ο Ματίας Μάιερ θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει πυκνότερο το δίκτυο φόρτισης: «Χρειαζόμαστε περισσότερα σημεία φόρτισης για τις ηλεκτρικές μηχανές εντός και εκτός των πόλεων», τονίζει.



Εκτός αυτού, ο διευθύνων σύμβουλος του διανομέα Harley-Davidson Factory εξηγεί ότι υπάρχουν πολλές τεχνολογικές προκλήσεις για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών μοτοσυκλετών: «Ένα παράδειγμα: το βάρος της μπαταρίας σε μια μοτοσικλέτα είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα από ό,τι σε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο».



