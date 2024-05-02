Αυξημένη κατά 20% σε σχέση με πέρυσι είναι η κίνηση των Αθηναίων στα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από νωρίς το πρωί, αναχωρούν το ένα μετά το άλλο με πληρότητα που αγγίζει 100% για διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, Πιερρίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Ευβοίας.

Μάλιστα για σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, από τον σταθμό του Κηφισού είναι προγραμματισμένα συνολικά 300 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 80 είναι έκτακτα ενώ από το σταθμό Λιοσίων τα δρομολόγια ξεπερνούν τα 100 για όλους τους προορισμούς που εξυπηρετεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

