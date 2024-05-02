Θεσσαλονίκη: 15χρονη λήστεψε και ξυλοκόπησε 14χρονη

Σε ανακριτή απολογήθηκε μία 15χρονη, η οποία κατηγορείται ότι λήστεψε, υπό την απειλή μαχαιριού, μία 14χρονη στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, αρπάζοντας το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια, με απειλή βίας υποχρέωσε την παθούσα να επιβιβαστεί σε αστικό λεωφορείο, οδηγώντας την στα Πανεπιστήμια, όπου με τη συνδρομή μίας φίλης της άσκησαν βία εναντίον της.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, η ανήλικη κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης της επίβλεψης και επιτήρησής της από επιμελητή ανηλίκων.

Εις βάρος της είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ληστεία, παράνομη βία, πρόκληση σωματικής βλάβης (από κοινού) και παράνομη οπλοφορία, με την ίδια - κατά πληροφορίες - να ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι είχε προηγούμενα με την παθούσα.

Το περιστατικό συνέβη την Μ. Τετάρτη και καταγγέλθηκε από την 14χρονη, οπότε ακολούθησε αστυνομική έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη της 15χρονης.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση της φίλης της που συμμετείχε στο ξυλοδαρμό βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

