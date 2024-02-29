Με ένα ανατριχιαστικό δρώμενο, φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και φοιτητές του ΑΠΘ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγωδία στα Τέμπη, φοιτητές από το 5ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών διοργάνωσαν το βράδυ της Τετάρτης ένα συγκλονιστικό δρώμενο με τίτλο «Εις Μνήμην-Μνήμη ενάντια στη λήθη», έξω από το κτήριο διοίκησης του ΑΠΘ, στο οποίο το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών στο δυστύχημα των Τεμπών.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αναπαρέστησαν τις φρικτές στιγμές της σύγκρουσης των δυο αμαξοστοιχιών η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Φρίκη, αγωνία και μετά σιωπή.

Το δρώμενο πλαισιώθηκε από βαλίτσες και σακίδια που είχαν αφήσει οι διοργανωτές και οι παρευρισκόμενοι δίπλα στο άγαλμα του Αριστοτέλη, για τους 57 νεκρούς που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Στο κέντρο, ένα μαύρο γιγαντιαίο πανό με τα ονόματα των φοιτητών του ΑΠΘ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Στο δρώμενο βρέθηκε πλήθος κόσμου που με αναμμένα κεριά τίμησε τη μνήμη των νεκρών. Στο περιθώριο της δράσης οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών φώναξαν δυνατά τα ονόματα των φοιτητών του ΑΠΘ που σκοτώθηκαν στη φονική σύγκρουση ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών.



Στην δράση συμμετείχαν οι φοιτητές:

Performance: Αγόρου Φιλιππία, Αναστασούδη Νεφέλη, Αντωνοπούλου Ασημίνα, Γουγουλάκης Τηλέμαχος, Καργιωτίδη Δάφνη, Λέλεκας Χρήστος, Μιχαήλ Μαρία, Μπαρώνη Μάρθα Μαρία, Παπαχρήστου Νίκη, Σαββίδου Δώρα, Σαββίδου Ιωάννα, Σαπουνά Μαριάννα, Σκαλτσά Τατιάνα, Σύψα Λαμπρινή, Τζάτσου Ιωάννα, Υπερηφάνου Βασιλική, Χανδράκης Ιάσονας

Σχεδιασμός πανό: Αλεκτορίδου Ελένη, Κτίστου Νικόλ, Λαζαρίδου Αικατερίνη, Σιδερά Ελευθερία

Τεχνική υποστήριξη: Αλεκτορίδου Ελένη, Καβριγιάννη Δέσποινα, Κτίστου Νικόλ, Λαζαρίδου Αικατερίνη, Σιδερά Ελευθερία, Τσαβέα Έλενα, Τσιβελεκίδου Γεωργία, Φωτιάδου Αμαρυλλίς, Δημητρίου Ευθαλία, Δοξάκη Ναταλία, Ζυμάρη Δήμητρα, Κατσαρέλης Κων/νος, Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Πετράκη Ελένη

Σκίτσο βίντεο: Κώστας Κατσαρέλης

Υπό την επίβλεψη των:

Βοζαλή Μαρία, ΕΕΠ 5ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής

Μαρτζοπούλου Αλίκη, ΕΔΙΠ 5ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής

