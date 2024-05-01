Οι αθλητές από τη Λευκορωσία που θα αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι στο Παρίσι θα πρέπει να είναι σκληροί με τους αντιπάλους τους δήλωσε την Τετάρτη ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαγόρευσε σε αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να αγωνιστούν ως μέλη των εθνικών τους ομάδων στους φετινούς αγώνες μετά την επιθετική στάση που έχει δείξει η χώρα απέναντι στην Ουκρανία. Έτσι, οι αθλητές που έχουν προκριθεί μπορούν να συμμετέχουν ως ουδέτεροι.

Όταν ο Λουκασένκο ρωτήθηκε εάν οι Λευκορώσοι αθλητές θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά την απαγόρευση, είπε ότι είναι αυτή είναι μια επιλογή του αθλητή, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta.

«Ο θυμός στον αθλητισμό είναι σημαντικός», είπε ο Λουκασένκο. «Αν έχετε ήδη προκριθεί και πηγαίνετε εκεί σε μια ουδέτερη κατάσταση, χτυπήστε τους στο πρόσωπο, δείξτε τους ότι είστε πραγματικός Λευκορώσος», είπε.

Ωστόσο, ο Λουκασένκο δεν διευκρίνισε αν τα σχόλιά του αυτά έγιναν στο πλαίσιο της αθλητικής ανταγωνιστικότητας ή αν το υπονοούμενο ήταν κυριολεκτικό.

Ο αρχηγός πρόσθεσε ότι εάν οι Λευκορώσοι βγουν νικητές κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα είναι ένα καλό εργαλείο για τους Λευκορώσους πολιτικούς. «Τότε μπορούμε να τους χτυπήσουμε και πολιτικά», είπε.

Οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αγωνιζόμενοι που συμμετέχουν ως ουδέτεροι αθλητές θα αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρέλαση της τελετής έναρξης των αποστολών.

Οι εθνικοί τους ύμνοι δεν θα παίζονται κατά τη διάρκεια των τελετών απονομής μεταλλίων και τα εθνικά τους χρώματα, σημαίες και οποιαδήποτε άλλη ταυτοποίηση απαγορεύονται επίσης.

Οι αθλητές που έχουν προσληφθεί από τον στρατό της Λευκορωσίας και της Ρωσίας ή υποστηρίζουν ενεργά την εισβολή στην Ουκρανία, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η ολυμπιακή επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι περίπου 30 Ρώσοι και 20 Λευκορώσοι θα προκριθούν για να λάβουν μέρος στους φετινούς Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

