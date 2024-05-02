Αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Τι έλαβε υπόψη του το δικαστικό Συμβούλιο

Να πάρει στα χέρια του το αποφυλακιστήριο αναμένει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος εντός της ημέρας θα έχει τη βεβαίωση ότι έχει απολυθεί με όρους, από τις φυλακές Δομοκού, κατάστημα κράτησης που είχε οριστεί για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Ο καταδικασμένος αρχηγός της Χρυσής Αυγής δεν βρισκόταν στη φυλακή, καθώς το τελευταίο διάστημα παρέμενε σε κέντρο αποκατάστασης λόγω προβλημάτων υγείας που έχει επικαλεστεί ότι υπέστη. Ο Μιχαλολιάκος είχε εισαχθεί από τις φυλακές Δομοκού τον Μάρτιο του 2022 σε ΜΕΘ λόγω covid και είχε νοσηλευθεί επί πολλές ημέρες. Ακολούθως είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στους Αγίους Αναργύρους από όπου πλέον πήρε τον δρόμο για την οικία του.

Η υπό όρον απόλυση του 67χρονου, καταδικασμένου σε κάθειρξη 13 ετών ως αρχηγού του ναζιστικού μορφώματος, από τη φυλακή, αποφασίστηκε από το δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας με βάση την ισχύ του Ποινικού Κώδικα του 1950, ο οποίος κυρώθηκε στη δημοτική με το Προεδρικό Διάταγμα 283/1985 και καταργήθηκε τον Ιούλιο του 2019.

Για την απόλυση του Μιχαλολιάκου οι δικαστές έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του άρθρου 105 και τον υπολογισμό της έκτισης, που καθόριζε για την απόλυση υπό όρους, η οποία για περιπτώσεις πρόσκαιρης κάθειρξης οριζόταν στα 3/5 της ποινής. Οι δικαστές έλαβαν υπόψη τους και τις διατάξεις για αναδρομική ισχύ του ηπιότερου νόμου.

Ο νόμος που ελήφθη υπόψη του δικαστικού συμβουλίου, ορίζει ότι σε περιπτώσεις πρόσκαιρης κάθειρξης, όπως εν προκειμένω, ο κρατούμενος μπορεί να αιτηθεί την απόλυση του εφόσον έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, ενώ ορίζονται και επιπλέον ευεργετήματα σε περιπτώσεις ζητημάτων υγείας και νοσηλείας. Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι «για τη χορήγηση της υφ' όρον απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί πάντως στον κατάδικο η υφ' όρον απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε».

Στην παράγραφο 2 του άρθρου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:

«Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ο) έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ημέρα παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Αν ο κατάδικος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον μισή ημέρα εκτιόμενης ποινής. Αν για τους κατάδικους αυτούς προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, εφαρμόζονται εκείνες».

Το συμβούλιο της Λαμίας έλαβε υπόψη του τα εξής δεδομένα:

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών, στις 22 Οκτωβρίου 2020. Η προσωρινή του κράτηση για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2013, λίγες ημέρες μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και έληξε με άρση της προφυλάκισης στις 20 Μαρτίου 2015, έχοντας συμπληρώσει 18 μήνες.

Η πραγματική έκτιση της ποινής συμπληρώνεται στις 30 Απριλίου 2032.

Το 1/3ο της ποινής συμπληρώθηκε στις 30 Αυγούστου 2023 .

Το δικαστικό Συμβούλιο υπολόγισε πως ο Μιχαλολιάκος, που έχει πολύμηνη νοσηλεία, μέχρι τη σύνταξη του βουλεύματος έχει πραγματική έκτιση 4 χρόνια, 9μήνες και 8 ημέρες. Σε αυτό προστίθενται οι 18 μήνες κράτησης καθώς η πλασματική έκτιση, λόγω ηλικίας, που προσδιορίστηκε στα 3 χρόνια και 25 μέρες.

Να σημειωθεί ότι κατά του βουλεύματος που χορήγησε την υφ' όρον απόλυση, έχει δυνατότητα να ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας, εντός συγκεκριμένου ορίου ημερών.

Οι δικαστές δεν δέχθηκαν την θέση του εισαγγελέα ότι ο 67χρονος κατάδικος δεν έχει μεταμεληθεί και ότι δεν πρέπει να απολυθεί ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο διάπραξης νέων αδικημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.