Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις Αρχές μετά τον εντοπισμό πτώματος στο φράγμα του Φλόκα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών οδηγούν στο συμπέρασμα πως ενδεχομένως να πρόκειται για τον αγνοούμενο ταξιτζή, ο οποίος μαζί με τη σύντροφο του, είχαν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά χειμάρρου στην είσοδο του χωριού Πλουτοχώρι Ηλείας.

Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ Πατρών όπως επίσης και δύτες οι οποίοι το μεσήμερι κατάφεραν και ανέσυραν τελικά την σορό του άνδρα.

Λόγω του ότι η σορός βρισκόταν κάτω από το νερό, τα χαρακτηριστικά έχουν αλλοιωθεί και για το λόγο αυτό θα ζητηθεί τεστ DNA.

