Τέμπη: Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις των 16 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ

Σήμερα, μία μέρα και ένα χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ξεκινά ο κύκλος καταθέσεων των 16 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση από τον περασμένο Μάρτιο.

Και οι 16 διώκονται για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που τελέστηκε με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Πρόκειται για διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους διοικητικού συμβουλίου και μέλη διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού την περίοδο από το 2016 μέχρι τον χρόνο του δυστυχήματος, τον Φεβρουάριου του 2023.

Η δίωξη τους σχετίζεται με τη σύμβαση για την αποκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, δηλαδή την περιβόητη σύμβαση 717, και την μη υλοποίηση της κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Θυμίζουμε ότι η σύμβαση είχε υπογραφεί αρχικά το 2014 με ορίζοντα υλοποίησης το 2016 όμως λόγω των πολλών παρατάσεων που δόθηκαν, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 όταν συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες δεν είχαν υλοποιηθεί ακόμα στοιχεία που προβλεπόταν σ’ αυτή όπως η λειτουργία της τηλεδιοίκησης και η φωτοσήμανση.

Η αρχή λοιπόν των καταθέσεων των στελεχών στον εφέτη ανακριτή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα και να ολοκληρωθεί στις 8 Μαρτίου.

Να σημειωθεί πως χθες παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το τελικό πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) δια χειρός ενός εκ των μελών της του κ. Απόστολου Λακαφώση, ενώ και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα προσκομίσει στον εφέτη ανακριτή το δικό της πόρισμα που διενήργησε ο τεχνικός σύμβουλος που όρισαν.

Παράλληλα εκκρεμεί ο προσδιορισμός των καταθέσεων των δύο στελεχών της Hellenic Train που διώκονται για πλημμελήματα ενώ μένει να φανεί σε ποιες ανακριτικές πράξεις θα προχωρήσει ο εφέτης ανακριτής μετά την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου που ζητά να εξεταστούν οι καταγγελίες οικογενειών των θυμάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με την ανάφλεξη και την πυρκαγιά.

