«Ατιμωρησία στα Τέμπη με όργιο συγκάλυψης. Ατιμωρησία στο Μάτι, με κακουργήματα που βαφτίστηκαν πλημμελήματα. Ατιμωρησία τώρα και στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής», τονίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. «Ένας ολόκληρος λαός στο Εφετείο -εν μέσω πανδημίας- φώναζε "οι ναζί στη φυλακή". Από σήμερα ο εγκληματίας Μιχαλολιάκος κυκλοφορεί ελεύθερος, ύστερα από μία προκλητική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης», σημειώνει και διερωτάται: «Με ποια κριτήρια κρίνει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας ότι ο καταδικασμένος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης Μιχαλολιάκος δικαιούται να αποφυλακιστεί, όταν ο αρμόδιος εισαγγελέας τονίζει προς το Συμβούλιο ότι ο Μιχαλολιάκος παραμένει αμετανόητος και συνεπώς δεν πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις αποφυλάκισης;».

«Ένα είναι το βέβαιο. Ο εναγκαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τα ακροδεξιά στοιχεία, την ανομία, τη συγκάλυψη, και η προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, έχει οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης», συνεχίζει ο Στ. Κασσελάκης, σχολιάζοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής».

«Θα το εκτιμήσουν δεόντως οι ψηφοφόροι της στις ευρωεκλογές που έρχονται. Φυσικά, απέναντι στο ακροδεξιό τόξο, ο δημοκρατικός κόσμος θα είναι μία γροθιά. Το είπα και στο πρωινό μήνυμα που σας απηύθυνα. Αυτή η Δικαιοσύνη της ατιμωρησίας πρέπει να αλλάξει. Και σας υπόσχομαι ότι θ' αλλάξει», καταλήγει η ανάρτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

