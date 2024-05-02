Λογαριασμός
Κασσελάκης: Επί Μητσοτάκη αποφυλακίστηκε ο Μιχαλολιάκος

Ο εναγκαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τα ακροδεξιά στοιχεία, την ανομία, τη συγκάλυψη, και η προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, έχει οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Στέφανος Κασσελάκης

«Ατιμωρησία στα Τέμπη με όργιο συγκάλυψης. Ατιμωρησία στο Μάτι, με κακουργήματα που βαφτίστηκαν πλημμελήματα. Ατιμωρησία τώρα και στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής», τονίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. «Ένας ολόκληρος λαός στο Εφετείο -εν μέσω πανδημίας- φώναζε "οι ναζί στη φυλακή". Από σήμερα ο εγκληματίας Μιχαλολιάκος κυκλοφορεί ελεύθερος, ύστερα από μία προκλητική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης», σημειώνει και διερωτάται: «Με ποια κριτήρια κρίνει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας ότι ο καταδικασμένος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης Μιχαλολιάκος δικαιούται να αποφυλακιστεί, όταν ο αρμόδιος εισαγγελέας τονίζει προς το Συμβούλιο ότι ο Μιχαλολιάκος παραμένει αμετανόητος και συνεπώς δεν πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις αποφυλάκισης;».

«Ένα είναι το βέβαιο. Ο εναγκαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τα ακροδεξιά στοιχεία, την ανομία, τη συγκάλυψη, και η προσπάθεια χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, έχει οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης», συνεχίζει ο Στ. Κασσελάκης, σχολιάζοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής».

«Θα το εκτιμήσουν δεόντως οι ψηφοφόροι της στις ευρωεκλογές που έρχονται. Φυσικά, απέναντι στο ακροδεξιό τόξο, ο δημοκρατικός κόσμος θα είναι μία γροθιά. Το είπα και στο πρωινό μήνυμα που σας απηύθυνα. Αυτή η Δικαιοσύνη της ατιμωρησίας πρέπει να αλλάξει. Και σας υπόσχομαι ότι θ' αλλάξει», καταλήγει η ανάρτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Νίκος Μιχαλολιάκος Κυριάκος Μητσοτάκης
