Η NASA επικοινώνησε με τη Γη μέσω λέιζερ από το Διάστημα

Σήμα μέσω λέιζερ έφτασε στη γη από το διάστημα, διανύοντας απόσταση 140 μιλίων, εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα των διαστημικών αποστολών στο μέλλον.

Τις ακτίνες λέιζερ από το Διάστημα στη Γη απέστειλε το διαστημόπλοιο Psyche της NASA το οποίο και βρίσκεται, σε αυτή τη φάση, περίπου σε απόσταση 1,5 φορά αυτής που αντιστοιχεί μεταξύ Γης και Ηλίου.

Το Psyche φέρει έναν παραδοσιακό πομπό ραδιοσυχνοτήτων, το κύριο μέσο της αποστολής για να παραμείνει σε επαφή με τη Γη.

Οι επικοινωνίες της αποστολής γίνονται από το Deep Space Network της NASA, μιας συλλογής μεγάλων ραδιοφωνικών δεκτών που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και που ο οργανισμός χρησιμοποιεί για να παραμείνει σε επαφή, όταν στο βαθύ Διάστημα.

Μετά τη διασύνδεση με τον πομπό ραδιοσυχνοτήτων του Psyche, η επίδειξη επικοινωνιών λέιζερ έστειλε το αντίγραφο δεδομένων μηχανικής στη Γη.

Αυτό το επίτευγμα δίνει μια πρώτη εικόνα από το πως τα διαστημόπλοια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οπτικές επικοινωνίες στο μέλλον, επιτρέποντας επικοινωνίες σύνθετων επιστημονικών πληροφοριών με υψηλότερο ρυθμό δεδομένων καθώς και εικόνες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

«Αποσυνδέσαμε περίπου 10 λεπτά διπλών δεδομένων διαστημικού σκάφους κατά τη διάρκεια ενός περάσματος στις 8 Απριλίου», είπε η Meera Srinivasan, επικεφαλής επιχειρήσεων του έργου στο Εργαστήριο Jet Propulsion της NASA στη Νότια Καλιφόρνια.

«Μέχρι τότε, στέλναμε δεδομένα δοκιμών και διαγνωστικών στους κατερχόμενους συνδέσμους μας από το Psyche. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο, δείχνοντας πώς οι οπτικές επικοινωνίες μπορούν να διασυνδέονται με το σύστημα επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων ενός διαστημικού σκάφους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

