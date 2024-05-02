Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές, πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air θα ταξιδέψει για ακόμη μια χρονιά το 'Αγιο Φως από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το 'Αγιο Φως αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής κυβέρνησης και στη συνέχεια, θα μεταφερθεί με προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις, αποκλειστικά για τη μεταφορά του Φωτός, σε 9 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

H SKY express θα μεταφέρει το Άγιο Φως σε επτά προορισμούς της Ελλάδας

Σε επτά προορισμούς της ελληνικής επικράτειας θα μεταφέρει το Άγιο Φως, που θα φτάσει με αεροσκάφος της ελληνικής κυβέρνησης από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα, η SKY express.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, για άλλη μία χρονιά η SKY express, πιστή στις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας, «θα μεταφέρει το Άγιο Φως, της ελπίδας και της αγάπης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Μυτιλήνη, τη Σαντορίνη, τη Χίο και τα Κύθηρα», «έχοντας θέσει και φέτος τους ανθρώπους, αλλά και τα ολοκαίνουργια αεροσκάφη της στη διάθεση της ελληνικής Πολιτείας».

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με το πρόγραμμα των δρομολογίων να διαμορφώνεται ως εξής:

* Αθήνα - Ηράκλειο (GQ216) : Αναχώρηση 20:55- Άφιξη 21:45

* Αθήνα - Ρόδος (GQ284) : Αναχώρηση 20:20 - Άφιξη 21:20

* Αθήνα - Μύκονος (GQ234) : Αναχώρηση 20:35 - Άφιξη 21:20

* Αθήνα - Μυτιλήνη (GQ304) : Αναχώρηση 20:15 - Άφιξη 21:20

* Αθήνα - Σαντορίνη (GQ356) : Αναχώρηση 20:20- Άφιξη 21:15

* Αθήνα - Χίος (GQ244) : Αναχώρηση 20:35 - Άφιξη 21:25

* Αθήνα - Κύθηρα (GQ440) : Αναχώρηση 21:00 - Άφιξη 21:50

«Η SKY express διαθέτει ανελλιπώς, από το 2017, τα αεροσκάφη της για το σκοπό της μεταφοράς του Αγίου Φωτός και του χαρμόσυνου μηνύματος της Ανάστασης.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, το πλήρωμα της εταιρείας, το Μεγάλο Σάββατο στις πτήσεις, που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό προς τη χώρα, με σεβασμό στις παραδόσεις του Πάσχα θα καλωσορίσει τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.