Νικολακόπουλος: «Θα ήταν ωραίο να έσπαγε απόψε μία παράδοση 35 ετών ο Ολυμπιακός»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ενόψει του αποψινού αγώνα στην έδρα της Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Conference League, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας έκανε λόγο για ιστορικής σημασίας αναμέτρηση και τόνισε πως ίσως θα ήταν ιδανικό να «σπάσει» μία παράδοση 35 ετών, που θέλει τους Πειραιώτες να μην φέρνει ισοπαλία εκτός έδρας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε νοκ άουτ παιχνίδια (με εξαίρεση τα καλοκαιρινά προκριματικά).



Τελευταία φορά που είχε ο Ολυμπιακός φέρει «Χ» ήταν τον Δεκέμβριο του 1989, σε ένα 0-0 με την Οσέρ στη Γαλλία για το τότε Κύπελλο UEFA.



Επίσης, μίλησε για το αρχικό σχήμα και τον διαιτητή, ενώ στάθηκε σε αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ στους παίκτες, ότι δηλαδή εδώ που έφτασε ο Ολυμπιακός, δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά με την ομάδα που το θέλει περισσότερο.



Με αυτό τον τρόπο θέλησε να δείξει πως η Άστον Βίλα μπορεί να είναι ανώτερη, ως 4η ομάδα της Premier League, όμως μπορεί ο Ολυμπιακός με μάξιμουμ αποφασιστικότητα, θέληση και ψυχή να καλύψει αυτή τη διαφορά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

