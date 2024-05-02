Νέα σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σχεδόν κανένας δυτικός ηγέτης δεν απάντησε στη βαρβαρότητα, εκτός από λίγους ευσυνείδητους πολιτικούς», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι καμία θαρραλέα φωνή δεν είπε στο Ισραήλ «φτάνει πια».



Επανέλαβε τη δέσμευσή του να διατηρήσει τα φώτα της δημοσιότητας στη «γενοκτονία» του Ισραήλ εναντίον των ανθρώπων στη Γάζα παρά τις πιέσεις από το «παγκόσμιο σιωνιστικό λόμπι».



Ο Ερντογάν υποστήριξε δε, ότι «η πρόσφατη αύξηση των δυσφημιστικών εκστρατειών που στοχεύουν στην Τουρκία και τον ίδιο δεν είναι σύμπτωση», λέγοντας ότι στοχεύουν να «σιωπήσουν την Τουρκία».



Ανέφερε ότι «η ίδια ευαισθησία που επιδεικνύεται στον αντισημιτισμό δεν εμφανίζεται σε ισλαμοφοβικές, ρατσιστικές επιθέσεις».



Η Άγκυρα, παρατήρησε σύμφωνα με το Anadolu, παρακολουθεί στενά τις «υποκριτικές πολιτικές» των δυτικών ηγετών που της «διδάσκουν» για τη δημοκρατία, την ελευθερία, ειδικά τη σιωπή τους για τις σφαγές στη Γάζα.



«Αυτοί που εκδίδουν αναφορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αριστερά και δεξιά παρακολουθούσαν ενώ 35.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 15.000 παιδιά, έχαναν τη ζωή τους» δήλωσε ο Ερντογάν.



Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η «νεοναζιστική τρομοκρατία που τροφοδοτείται» από το τουρκικό και μουσουλμανικό μίσος έχει φτάσει σε επίπεδα που απειλούν ζωές και περιουσίες

Τούρκων». Η Τουρκία, είπε δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή μπροστά σε «απεχθή» κρούσματα ρατσιστικής τρομοκρατίας, μιλώντας για δεκάδες Τούρκους υπηκόους που σκοτώθηκαν στο εξωτερικό.

Η Τουρκία απορρίπτει τον αντισημιτισμό με τον ίδιο τρόπο που αντιτίθεται στην ισλαμοφοβία, την ξενοφοβία, όλες τις μορφές πολιτιστικού ρατσισμού, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας καταδίκασε παράλληλα «την κρατική υποστήριξη ακροδεξιών κινημάτων σε ορισμένα κράτη της ΕΕ ως επαίσχυντη, σκανδαλώδη για τις δυτικές δημοκρατίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.