Αθήνα: Συγκέντρωση Υπογραφών για μετονομασία της οδού Μελαντίας σε «οδό Δημήτρη Φάμπα»

Μετονομασία της οδού Μελαντίας στην Αθήνα (περιοχή Αγίου Ιωάννη, κοντά στην ομώνυμη στάση του μετρό) σε οδό Δημήτρη Φάμπα, επιδιώκει μια ομάδα μουσικών με πρωτοβουλία της Εύας Φάμπα, κόρης του Δημήτρη Φάμπα, θεμελιωτή της ελληνικής σχολής κιθάρας.

Επί της οδού Μελαντίας, κατοικούσε ο Δημήτρης Φάμπας, από την ηλικία των 15 ετών που ήρθε από το Βόλο στην Αθήνα, ως το τέλος της ζωής του, 28 χρόνια πριν, στις 3 Μαΐου 1996. Ο «Σύλλογος Φίλων της Κιθάρας Δημήτρης Φάμπας», με πρωτοβουλία της Εύας Φάμπα, σολίστ, καθηγήτριας κιθάρας και κόρης του σπουδαίου εκλιπόντος, συγκεντρώνει υπογραφές για τη μετονομασία της οδού Μελαντίας σε οδό Δημήτρη Φάμπα.

Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε όσους ανθρώπους γνωρίζουν το έργο του Δημήτρη Φάμπα, σε κατοίκους της περιοχής, μουσικούς, μαθητές και γενικά σε όσους πολίτες θα ήθελαν να αποδοθεί αυτή η τιμή της μετονομασίας ενός δρόμου της Αθήνας στον άνθρωπο που δημιούργησε την ελληνική σχολή κιθάρας η οποία φωτίζει σήμερα τον πολιτισμό της χώρας μας διεθνώς.

Όσοι φίλοι επιθυμούν να συνυπογράψουν με σκοπό να αποδοθεί τιμή σε έναν σπουδαίο έλληνα μουσικό, μπορούν:

να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο Φίλων της Κιθάρας Δημήτρης Φάμπας (τηλ.: 210 9022503)

με την Εύα Φάμπα μέσω messenger από τη σελίδα της στο FB

με την Εύα Φάμπα μέσω e-mail

και βέβαια, μπορούν να γνωστοποιήσουν την πρωτοβουλία της μετονομασίας της οδού Μελαντίας, σε πρόσωπα που πιθανά ενδιαφέρονται να την υποστηρίξουν, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί. Έτσι ώστε όταν γίνει επίσημα η πρόταση της μετονομασίας προς τον Δήμο Αθηναίων, να έχει συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός υπογραφών.

Το κείμενο του Συλλόγου Φίλων της Κιθάρας Δημήτρης Φάμπας

Εύα Φάμπα

«Είναι αρκετές εκατοντάδες ως τώρα οι υπογραφές αλλά καθώς θα στηρίξουν το φάκελλο που θα κατατεθεί, προσπαθούμε να υπάρξουν και άλλες. Είχαμε πει να κατατεθεί τον Μάιο, ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε. Για εμένα, η μετονομασία της οδού Μελαντίας, θα σήμαινε μια αναγνώριση του νεώτερου πολιτισμού μας. Θα ήταν μια αναγνώριση στο σπουδαίο έργο του Έλληνα καλλιτέχνη, συνθέτη, δασκάλου, ερμηνευτή Δημήτρη Φάμπα. Ίσως και μια σιγουριά ότι έστω και με αυτό τον τρόπο το έργο του θα μείνει γνωστό στις νεώτερες γενιές», λέει στις «σελίδες κιθάρας» η Εύα Φάμπα.

«Ο Δημήτρης Φάμπας ήταν ένας εμπνευσμένος δάσκαλος και ο θεμέλιος λίθος της κλασικής κιθάρας στην Ελλάδα», μας λέει ο Βασίλης Μαστοράκης, ένας από τους διακεκριμένους μαθητές του Δημήτρη Φάμπα, σολίστ και καθηγητής κιθάρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά.

