«Ο κ. Κασσελάκης, αν και κάθε φορά βάζει πιο ψηλά τον πήχη της χυδαιότητας και της αυτογελοιοποίησης, καταφέρνει να τον ξεπερνά» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε δήλωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου.



«Τόλμησε σήμερα, αντί να σιωπήσει για τις πράξεις και τις παραλείψεις του κόμματός του, να προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει πολιτικά την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης ‘’Χρυσή Αυγή’’» σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης.



«Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι:

Τις αποφάσεις τις εκδίδουν οι δικαστές και όχι οι κυβερνήσεις και τα κόμματα, αφού στη Δημοκρατία μας υπάρχει διάκριση των εξουσιών.

Αν στην επίμαχη περίπτωση μπορούσαν να εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα από τις κυβερνήσεις της ΝΔ -τις οποίες το κόμμα του δεν υπερψήφισε ούτε επί της αρχής ούτε κατ’ άρθρο- ο αποφυλακισθείς δεν θα μπορούσε να κάνει καν αίτηση.

Όταν το κόμμα στο οποίο εξελέγη πρόεδρος ήταν κυβέρνηση, έψαχνε επί 4,5 χρόνια αίθουσα για να δικάσει την εν λόγω υπόθεση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που δεν υπερψήφισε τις τροπολογίες πάνω στις οποίες βασίστηκε η Δικαιοσύνη και απέκλεισε το μόρφωμα αυτό και τα παρακλάδια του από τις βουλευτικές εκλογές.

Αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο «ξέχασαν» να καταθέσουν υπόμνημα κατά των μορφωμάτων αυτών, τόσο για τις βουλευτικές εκλογές του 2023 όσο και για τις ευρωεκλογές του 2024.

«Επί δεκαετίες περιφέρονταν ως οι δήθεν κατέχοντες το μονοπώλιο στη δημοκρατική ευαισθησία και στους αντιφασιστικούς αγώνες και μέσα σε λίγα χρόνια η ίδια η πραγματικότητα τους ξεγύμνωσε. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να απολογηθούν για όλα τα παραπάνω, αντί να κουνάνε το δάχτυλο με περίσσια υποκρισία» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



