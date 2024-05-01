Εν μέσω φόβων ότι επίκειται γενικευμένη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και με το Κίεβο να βρίσκεται αντιμέτωπο με ελλείψεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό, η Ρωσία αυξάνει τις παραδόσεις όπλων στο μέτωπο.

Ειδικότερα, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου διέταξε ταχύτερη και μεγαλύτερη παράδοση όπλων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία, η οποία αποκαλεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ειδική στρατιωτική επιχείρηση, ελέγχει τώρα λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο του εδάφους της Ουκρανίας, το μεγαλύτερο μέρος που κατέλαβε κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε συνάντηση με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση για τη μάχη της Μόσχας στην Ουκρανία, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Βαλερί Γερασίμοφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της επιχείρησης, παρέδωσε μια αναφορά στον Σοϊγκού, ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Για να διατηρηθεί ο απαιτούμενος ρυθμός της επίθεσης...είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο όγκος και η ποιότητα των όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού που παρέχονται στα στρατεύματα, κυρίως όπλα», ανέφερε ο Σόιγκου σε δήλωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Με το Κίεβο να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε όπλα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές τακτικές προόδους τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος της πρώτης γραμμής στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία έχει καταλάβει δεκάδες χωριά στην περιοχή του Ντόνετσκ, ενώ εδραιώνει θέσεις στο πεδίο της μάχης στην περιοχή του Χάρκοβο.



Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έπληξε το ουκρανικό αρχηγείο διοίκησης στην Οδησσό

Σε μία τελευταία εξέλιξη, η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε το αρχηγείο διοίκησης της νότιας ομάδας του ουκρανικού στρατού, το οποία εδρεύει στο λιμάνι της Οδησσού, σε μία επιχείρηση με πυραύλους κατά την οποία το Κίεβο ανέφερε ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

«Το αρχηγείο της επιχειρησιακής διοίκησης της νότιας ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας χτυπήθηκε από επιχειρησιακή και τακτική αεροπορία, πυραυλικές δυνάμεις και πυροβολικό», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ρωσικός στρατός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, αλλά είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βελτιώνουν τις θέσεις τους σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου.

Η ουκρανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι κτίρια κατοικιών και όχι στρατιωτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές στην Οδησσό σε μια νυχτερινή επίθεση, ενώ η νότια στρατιωτική διοίκηση δήλωσε ότι χτυπήθηκαν διοικητικά και οικιστικά κτίρια, ιατρικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Οδησσός αποτελεί συχνός στόχος των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια, με πολλές επιθέσεις να στοχεύουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Πηγή: skai.gr

