Τη μεγαλύτερη επέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, από τον Ιούλιο του 2022 καταγράφουν έγκυροι διεθνείς παρατηρητές, σημειώνοντας με έμφαση ότι η παύση της αμερικανικής βοήθειας για διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί καθοριστική για την έκβαση του πολέμου στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή που το Κίεβο αναμένει απεγνωσμένα τα οπλικά συστήματα και τα πολεμοφόδια από τις ΗΠΑ, οι ρωσικές δυνάμεις εισχωρούν ολοένα και πιο βαθιά στην επικράτεια της Ουκρανίας, ελέγχοντας εδάφη στρατηγικής σημασίας και προκαλώντας καθοριστικές ρωγμές στην ουκρανική άμυνα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει την «ξηρασία πυροβολικού» στην άμυνα της Ουκρανίας από τον Δεκέμβριο, για να προωθήσουν το ανατολικό μέτωπο κοντά στην Avdiivka, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη προέλαση από τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Η σημαντική προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς την ουκρανική ενδοχώρα, έχει προκαλέσει τις απεγνωσμένες προειδοποιήσεις από ανώτερους Ουκρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, για μια πιθανή απειλή για τις γραμμές ανεφοδιασμού και τους κόμβους του Κιέβου στα ανατολικά, καθώς πλέον βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στο βεληνεκές της -ούτως ή άλλως-ανώτερης ρωσικής δύναμης πυρός.

Χαρακτηριστικοί είναι οι χάρτες που παρουσιάζουν την πρόοδο στην επέλαση των ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά εδάφη:

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι πληροφορίες για μια κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης, στα τέλη Μαΐου, ολοένα και εντείνονται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα απειληθεί άμεσα ο έλεγχος της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Η Ρωσία έχει επικεντρώσει σε τρία βασικά μέτωπα:

1)το ζωτικής σημασίας στρατιωτικό κέντρο του Pokrovsk, δυτικά της Avdiivka

2)τα στρατηγικά υψώματα του Chasiv Yar, κοντά στο Bakhmut και

3)το Κουράχοβε στα νοτιοανατολικά.

Στις 17 Φεβρουαρίου, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε από την Avdiivka, μια πόλη που μάχεται για μια δεκαετία, μια πόλη για την οποία η Ρωσία φαίνεται να έχει θυσιάσει εκατοντάδες στρατεύματα για να πάρει στην κατοχή της. Ωστόσο, η προέλαση της Μόσχας δεν σταμάτησε εκεί. Τις επόμενες 10 εβδομάδες, όπως φαίνεται στον χάρτη του CNN και επιβεβαιώνεται από την ανάλυση της ουκρανικής ομάδας παρακολούθησης DeepStateMap, οι ρωσικές δυνάμεις πήραν τη μία περιοχή μετά την άλλη, στα δυτικά της Avdiivka, εκμεταλλευόμενη την αποτυχία του Κιέβου να αμυνθεί.

Πηγή: skai.gr

