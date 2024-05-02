Βρετανία: Τουλάχιστον 700 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάγχη μέσα σε μία

Τουλάχιστον 700 μετανάστες έφθασαν στη Βρετανία χθες, Τετάρτη, με μικρά σκάφη αφού διέπλευσαν τη Μάγχη, αριθμός-ρεκόρ για το 2024 καθώς η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα να θέσει τέλος σε αυτές τις διελεύσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, 711 μετανάστες, που επέβαιναν σε 14 σκάφη, διέπλευσαν χθες τον πορθμό που χωρίζει τη Βρετανία από τη δυτική Ευρώπη. Στο προηγούμενο ρεκόρ για το 2024, στις 14 Απριλίου, 534 άνθρωποι πραγματοποίησαν τον επικίνδυνο διάπλου.

Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει 66 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, που διασώθηκαν την Τετάρτη ανοικτά της Διέππης, στη Γαλλία, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Οδηγήθηκαν στη Διέππη, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Μερικούς μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η βρετανική συντηρητική κυβέρνηση έχει καταστήσει προτεραιότητα να βάλει τέλος στις διελεύσεις μεταναστών από τη Μάγχη.

Ένας αμφιλεγόμενος νόμος, που εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου, έχει σκοπό την απέλαση προς τη Ρουάντα χιλιάδων από αυτούς μέχρι τα τέλη του έτους.

Η αίτηση ασύλου τους θα εξεταστεί στη Ρουάντα, χωρίς δυνατότητα επανόδου τους στη Βρετανία, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα.

Προετοιμάζοντας αυτές τις απελάσεις, που προβλέπεται να ξεκινήσουν τις επόμενες εννέα με έντεκα εβδομάδες, πολλές επιχειρήσεις ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα σε εθνική κλίμακα για να σταματήσουν έναν αδιευκρίνιστο αριθμό μεταναστών που έφθασαν παράτυπα. Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους με χειροπέδες να οδηγούνται σε κλούβες.

Η κυβέρνηση επιμένει στον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτού του νόμου.

Οι διελεύσεις της Μάγχης κατέρριψαν ιστορικό ρεκόρ τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024, με την άφιξη περισσότερων από 8.000 μεταναστών στις αγγλικές ακτές, η πλειονότητα των οποίων κατάγονταν από το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

