Ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων πολύ πιο εξελιγμένο από εκείνο της Χαμάς έχει κατασκευάσει η Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, το οποίο εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα, μέχρι τα σύνορα, ακόμη και στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ταλ Μπέερι, ειδικό των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.

Ο ίδιος αναφέρει στους Times of Israel ότι η κατασκευή των σηράγγων του Λιβάνου ξεκίνησε και αναπτύχθηκε πολύ πριν από αυτές στη Γάζα «οι υπάρχουσες πληροφορίες δείχνουν ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων στο νότιο Λίβανο, βαθύ και πολύπλευρο».

Στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Alma, το οποίο επικεντρώνεται στις προκλήσεις ασφαλείας στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, οι ερευνητές έχουν περάσει πολλά χρόνια ερευνώντας το έδαφος του Λιβάνου.

Ο Ταλ Μπέερι, ο διευθυντής του Τμήματος Ερευνών της Alma, ο οποίος υπηρέτησε για δεκαετίες σε μονάδες πληροφοριών των IDF, έχει αποκαλύψει αυτό το υπόγειο δίκτυο σε υλικό που βασίζεται σε πληροφορίες ανοιχτού κώδικα.

Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μπέερι κατάφερε να εντοπίσει στο Διαδίκτυο έναν «χάρτη των πολυγώνων», που κάλυπτε αυτό που ονόμασε «η χώρα των σηράγγων» στο νότιο Λίβανο. «Ο χάρτης επισημαίνεται, από ένα άγνωστο μέρος, με πολύγωνα (κύκλους) που υποδεικνύουν 36 γεωγραφικές περιοχές, πόλεις και χωριά», έγραψε στην εφημερίδα του 2021.

«Κατά την εκτίμησή μας, αυτά τα πολύγωνα σηματοδοτούν τα κέντρα της Χεζμπολάχ ως μέρος του σχεδίου «άμυνας» ενάντια σε μια ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο. Κάθε τοπικό κέντρο σκηνής διαθέτει ένα δίκτυο τοπικών υπόγειων σηράγγων. Μεταξύ όλων αυτών των κέντρων, κατασκευάστηκε μια υποδομή περιφερειακών σηράγγων, διασυνδεδεμένων με αυτά».

Ο Μπέερι προσθέτει ότι «βρήκαμε πρόσθετα υλικά, όπως πλάνα από φορτηγά μέσα σε μια σήραγγα με διάφορους συνδετικούς κλάδους. Το συγκεκριμένο βίντεο αποφασίσαμε να μην το δημοσιεύσουμε αρχικά, γιατί δεν είχαμε σίγουρη απόδειξη ότι γυρίστηκε σε τούνελ στον Λίβανο.

Σκεφτήκαμε ότι ήταν πιθανό κάποιος να προσπαθούσε εσκεμμένα να μας παραπλανήσει. Ωστόσο, μετά από αρκετούς ελέγχους που κάναμε, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της βλάστησης, των ειδών των οχημάτων και της διαδρομής, πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό αυτό να είναι εντός του Λιβάνου».

Ο Μπέρι εκτίμησε ότι το μήκος του δικτύου σηράγγων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Η εφημερίδα παρουσίαζε επίσης έναν χάρτη που έδειχνε μία πιθανή διαδρομή 45 χιλιομέτρων «σήραγγας επίθεσης» στο νότιο Λίβανο.

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: Alma Research and Education Center

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.