Ο Τζορτζ Λούκας τα ανέδειξε στo έπος επιστημονικής φαντασίας «Star Wars». Ο Φρέντι Μέρκιουρι τα λάτρεψε και τα συνέλεγε από περιοδείες του στην Ιαπωνία. Ήταν επίσης το ένδυμα που προτιμούσε ο Μπόι Τζορτζ και ο Ντέιβιντ Μπόουι στα παρασκήνια.

Τώρα, μια συλλογή από κιμονό, τα οποία φορέθηκαν από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ψυχαγωγίας παρουσιάζεται στην πόλη Νταντί στη Σκωτία.

Η έκθεση «Kimono: Kyoto to Catwalk» χαρτογραφεί την ιστορία του παραδοσιακού ιαπωνικού ενδύματος από την προέλευσή του μέχρι τη θέση του στη σύγχρονη μόδα.

Περισσότερες από 300 δημιουργίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής κιμονό που φορούσε ο αρχηγός των Queen, αξεσουάρ, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες και κινηματογραφικά στιγμιότυπα παρουσιάζονται στην έκθεση στο Μουσείο V&A που θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο.

Η έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, ρίχνει φως στον πολιτιστικό αντίκτυπό των κιμονό στη Δύση, αλλά και σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά και εξετάζει τη δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη εικόνα του, αποκαλύπτοντας την αριστουργική, αισθητική και κοινωνική σημασία του τόσο στην Ιαπωνία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, αναφέρεται στην περιγραφή της.

«Το κιμονό θεωρείται ιαπωνικό, αλλά έχει επίσης αυτή την παγκόσμια διαχρονική ποιότητα» εξήγησε η Άννα Τζάκσον, επιμελήτρια της έκθεσης, σύμφωνα με το BBC.

«Ο Τζορτζ Λούκας εμπνεύστηκε πάρα πολύ από τις ταινίες του Κουροσάβα και κάποια στιγμή πιστεύεται ότι σκέφτηκε να προτείνει τον ρόλο του Όμπι Ουάν Κενόμπι στον βετεράνο ηθοποιό Τοσίρο Μιφούνε που εμφανίστηκε στην ταινία "Sanjuro"» ανέφερε.

«Ο Μιφούνε δεν μιλούσε αγγλικά, οπότε ο ρόλος δόθηκε στον Άλεκ Γκίνες, αλλά τα κοστούμια, εν μέρει Σαμουράι και εν μέρει βουδιστής μοναχός ήταν εμπνευσμένα από το απλό σχήμα των κιμονό και πιστεύω ότι οι ηθοποιοί ήξεραν ακριβώς τι φορούσαν» πρόσθεσε.

Το εμπνευσμένα από τον Μιφούνε κοστούμια των Τζεντάι και το αγαπημένο κιμονό του Μέρκιουρι με ανθισμένες κερασιές είναι μεταξύ των εκθεμάτων.

Μία από τις προσθήκες στην έκθεση στη Σκωτία είναι το παλαιότερο σωζώμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο κιμονό, που ανήκε στον Σερ Τζέιμς Ντάλριμπλ που πρόσθεσε το δικό του οικογενειακό έμβλημα και όπως πολλοί συγγραφείς και πολιτικοί, χρησιμοποίησε το κιμονό του ως πανοφώρι ή ρόμπα όταν δεχόταν επισκέπτες στην κατοικία του στο Μάσελομπόροου στις αρχές του 18ου αιώνα.

Η έκθεση είναι σημαντική για το V&A Dundee, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κένγκο Κούμα το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

