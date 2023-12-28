Ο Ισραηλινός στρατός θα ενεργήσει για να απομακρύνει τη Χεζμπολάχ από τα σύνορα με τον Λίβανο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός, Μπένι Γκαντζ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο χρόνος για μια διπλωματική λύση τελειώνει.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων είπε ότι τα στρατεύματα βρίσκονται σε «πολύ υψηλή ετοιμότητα» για περισσότερες μάχες στο βορρά.

«Το πρώτο μας καθήκον είναι να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους στο βορρά, και αυτό θα πάρει χρόνο», δήλωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι, μετά τη διενέργεια «αξιολόγησης κατάστασης».

Οι διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών έχουν κλιμακωθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τον υψηλότερο αριθμό διασυνοριακών επιθέσεων σε μια μέρα από τις 8 Οκτωβρίου, ανέφεραν πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Γάζα μπορεί να γίνει ευρύτερη σε ολόκληρη την περιοχή έχουν ενταθεί.

«Η κατάσταση στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ απαιτεί αλλαγή», είπε ο Γκαντζ σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης. «Το χρονόμετρο για μια διπλωματική λύση εξαντλείται. Εάν ο κόσμος και η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν δράσουν για να αποτρέψουν τις επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ και να απομακρυνθεί από τα σύνορα, θα το κάνει ο Ισραηλινός στρατός».



Πηγή: skai.gr

