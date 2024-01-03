Ήταν ένα από τα πιο διάσημα φιλιά του 20ου αιώνα, ένα μεταπολεμικό στιγμιότυπο που έγινε αφίσα της δεκαετίας του 1980, φέρνοντας φήμη στο ζευγάρι που έμελλε να γίνει σύμβολο για τους απανταχού ερωτευμένους.

Η Φρανσουάζ Μπορνέ, η νεαρή γυναίκα που απαθανατίστηκε στο The Kiss by the Hôtel de Ville του Γάλλου φωτογράφου Robert Doisneau, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Muere Françoise Bornet, la protagonista de la foto del beso de Robert Doisneau en París https://t.co/tD0bwqlFD4 — EL MUNDO (@elmundoes) January 2, 2024

Αν και το όνομά της είναι ουσιαστικά άγνωστο, το στιγμιότυπο που απεικονίζει την Μπορνέ στην αγκαλιά του τότε φίλου της στο κέντρο του Παρισιού την άνοιξη του 1950 έγινε μια από τις πιο διάσημες εικόνες της πόλης.

Η Μπορνέ, το πατρικό όνομα της οποίας εκείνη την εποχή ήταν Delbart, ήταν 20χρονη φοιτήτρια θεάτρου, όταν εκείνη και ο συμφοιτητής της ηθοποιός, Jacques Carteaud, εντοπίστηκαν σε ένα καφέ από τον Doisneau. Του είχε αναθέσει το αμερικανικό περιοδικό Life να παράγει μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζουν την αγάπη στο Παρίσι.

Η Μπορνέ, μιλώντας για το παρασκήνιο της φωτογραφίας, είπε αργότερα στη γαλλική τηλεόραση ότι ο Robert Doisneau πλησίασε το ζευγάρι και τους είπε ότι «σας βρίσκω και τους δύο γοητευτικούς και αναρωτιόμουν αν θα δεχόσασταν να φιληθείτε ξανά μπροστά στην κάμερά μου.» Τράβηξαν πολλές φωτογραφίες μαζί του σε διαφορετικές τοποθεσίες στο Παρίσι.

Πέρυσι, η Μπορνέτ, που ζούσε στη Νορμανδία, είπε στο La Dépêche d'Évreux: «Ήμουν με τον φίλο μου. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να φιλιόμαστε. Φιλιόμασταν παντού, όλη την ώρα. Ο Robert Doisneau ήταν στο μπαρ, μας ζήτησε να του ποζάρουμε».

Ο Doisneau, ο οποίος πέθανε το 1994, δεν αρνήθηκε ότι είχε σκηνοθετήσει τη φωτογραφία ωστόσο επαινέθηκε για την ικανότητά του να συνθέτει και να απαθανατίζει μια σκηνή.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Life και ξεχάστηκε γρήγορα. Αλλά έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1980, όταν έγινε αφίσα και καρτ ποστάλ που απαθανάτιζαν τον ρομαντισμό του Παρισιού.

Τριάντα χρόνια μετά τη λήψη της φωτογραφίας, αντιπροσωπεύει ένα είδος νοσταλγίας του Παρισιού και ένα μνημείο της νεανικής αγάπης και του αυθόρμητου πάθους.

Η Μπορνέτ, η οποία εργαζόταν ως ηθοποιός, παντρεύτηκε έναν άλλον άνδρα μετά τον χωρισμό της από το Carteaud.

Όταν η φωτογραφία εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του γαλλικού πολιτιστικού περιοδικού Télérama το 1988, αρκετά ζευγάρια Γάλλων ισχυρίστηκαν ότι ήταν οι εραστές της φωτογραφίας και προσέφυγαν στο δικαστήριο για τα δικαιώματα της εικόνας τους, αλλά καμία από τις υποθέσεις δεν δικαιώθηκαν.



