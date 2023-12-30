Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι το Ισραήλ πολεμά «σε όλα τα μέτωπα» σε έναν πόλεμο που θα διαρκέσει πολλούς ακόμη μήνες μέχρι να επιτευχθεί η νίκη, καθώς η χώρα εισέρχεται στην 13η εβδομάδα του πολέμου κατά της Χαμάς στην Γάζα, πολέμου που έχει πυροδοτήσει επιθέσεις και άλλων οργανώσεων, συμμαχικών του Ιράν, κατά του εβραϊκού κράτους στον Λίβανο, την Υεμένη, την Συρία και το Ιράκ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι, αν η λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ κλιμακώσει τις επιθέσεις, θα υποστεί πλήγματα που δεν έχει καν φανταστεί, όπως και το Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο διάδρομος που είναι γνωστός ως Philadelphi Corridor στην συνοριακή ζώνη ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Λωρίδα της Γάζας πρέπει να τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ.

«Ο Philadelphi Corridor - ή, για να το πούμε πιο σωστά, το νότιο σημείο αποκλεισμού - πρέπει να βρίσκεται στα χέρια μας. Πρέπει να κλείσει. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση δεν θα διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση που επιδιώκουμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

