Στη σύλληψη ενός 41χρονου ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ προχώρησαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3.290 είδη πυροτεχνίας.

Συγκεκριμένα στο κατάστημά του στην Ιεράπετρα βρέθηκαν περίπου 3.300 είδη - δυναμιτάκια και "σκορδάκια".

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη χθες (04.05.2024) το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της παράνομης πώλησης – εμπορίας και της κατ’ επέκταση χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων, χθες (04.05.2024) το μεσημέρι από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση που διατηρεί ο ημεδαπός.

