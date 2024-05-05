Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ απάντησε στη διακήρυξη αγάπης μίας θαυμάστριά του που έγινε πριν από έξι δεκαετίες.

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός των Beatles κοινοποίησε την απάντησή του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο ανάρτησε στο Instagram.

Στην αρχή του βίντεο, παίζεται ένα απόσπασμα στο οποίο μια γυναίκα, η οποία συστήνεται ως Έντριεν δίνει συνέντευξη σε δημοσιογράφο πριν από την πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος στις ΗΠΑ το 1963.

«Πολ ΜακΚάρτνεϊ αν ακούς, η Έντριεν από το Μπρούκλιν σε αγαπάει με όλη της την καρδιά» αναφέρει η γυναίκα.

Στη συνέχεια ο ΜακΚάρτνεϊ απευθύνεται στην θαυμάστριά του και τονίζει:

«Γεια σου Έντριεν, είμαι ο Πολ. Άκου, είδα το βίντεό σου. Είμαι στο Μπρούκλιν τώρα. Είμαι στη Νέα Υόρκη. Επιτέλους έφτασα εδώ. Έχουμε μια έκθεση, μια έκθεση φωτογραφίας. Έλα να τη δεις!»

Η έκθεση «Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm» που περιλαμβάνει φωτογραφίες των Beatles που καταγράφουν το πρώτο ταξίδι του συγκροτήματος στις ΗΠΑ φιλοξενείται στο Μουσείο Μπρούκλιν έως τις 18 Οκτωβρίου.

Σε μια λεζάντα της ανάρτησης με το βίντεο, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έγραψε: «Και Έντριεν από το Μπρούκλιν, αν ακούς, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ από το Λίβερπουλ σε αγαπάει επίσης».

Πηγή: skai.gr

