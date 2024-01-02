Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, Μαρκ Ρέγεφ, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο MSNBC σχετικά με τη δολοφονία του υποδιοικητή της Χαμάς από το Ισραήλ, Σαλέχ αλ-Αρούρι στον Λίβανο.



Χάνοντας τα λόγια του στην απάντησή του, ο Ρεγκέβ τόνισε ότι το χτύπημα στόχευε μόνο αξιωματούχους της Χαμάς σε μια προφανή προσπάθεια να πείσει τη Χεζμπολάχ να περιορίσει τα αντίποινά της.



«Προφανώς στον Λίβανο, υπάρχουν πολλοί στόχοι της Χεζμπολάχ, αλλά όποιος έκανε αυτό το χτύπημα ήταν πολύ χειρουργικό και πήγε για έναν στόχο της Χαμάς, επειδή το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο... Όποιος το έκανε αυτό, έχει πρόβλημα με τη Χαμάς», δήλωσε ο Ρεγκέβ.



«Όποιος και να το έκανε αυτό, δεν είναι επίθεση στο λιβανικό κράτος. Δεν είναι επίθεση στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Όποιος το έκανε αυτό, είναι επίθεση στη Χαμάς, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο», πρόσθεσε.



"מי שחיסל זה מי שרצה לפגוע בחמאס": הריאיון של דובר רה"מ אחרי החיסול - והגמגום@ShirazTikva pic.twitter.com/F1L3CfV60J January 2, 2024

Πηγή: skai.gr

