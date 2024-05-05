Μάχη ενάντια στον χρόνο έχει ξεκινήσει σήμερα στη νότια Βραζιλία για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών πλημμυρών που έπληξαν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 60 ανθρώπων και αναγκάζοντας άλλους 70.000 να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το εύρος των καταστροφών είναι συγκλονιστικό: από κάποια σπίτια φαίνονται μόνο οι στέγες, κάτοικοι έχασαν τα πάντα σε λίγα λεπτά και το κέντρο του Πόρτο Αλέγκρε, της πρωτεύουσας της πολιτείας όπου ζουν 1,4 εκατ. άνθρωποι, εντελώς πλημμυρισμένο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η στάθμη των νερών του ποταμού Γκουαΐμπα που διαρρέει το Πόρτο Αλέγκρε έφτασε το επίπεδο ρεκόρ των 5,09 μέτρων, πολύ πάνω από το ιστορικό υψηλό των 4,76 μέτρων που είχε καταγραφεί στις πλημμύρες του 1941.

Οι πλημμύρες εξακολουθούν να εξαπλώνονται τόσο την πρωτεύουσα όσο και άλλες πόλεις με δραματικές συνέπειες.

Εκτός από τους περίπου 70.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχει διακοπεί η υδροδότηση, ενώ το εύρος των υλικών ζημιών προς το παρόν δεν έχει εκτιμηθεί, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Συνολικά ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τα ακραία φαινόμενα και τουλάχιστον 74 αγνοούνται.

Οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, αλλά ο καιρός αναμένεται να διατηρηθεί βροχερός τις επόμενες 24 με 36 ώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν τώρα και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

«Ημέρα κλειδί»

Ο Εντουάρτιο Λέιτε, κυβερνήτης της πολιτείας, χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική και απολύτως πρωτοφανή». Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για δεύτερη φορά από την έναρξη των πλημμυρών. Ήδη έχει ζητήσει να εκπονηθεί ένα «σχέδιο Μάρσαλ» για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Στο μεταξύ στην πολιτεία επαναλαμβάνονται οι ίδιες σκηνές: κάτοικοι που έχουν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους να αναμένουν τους διασώστες και μικρές βάρκες να πλέουν εκεί που προηγουμένως ήταν δρόμοι και λεωφόροι.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα κλειδί» για τις επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνίας της Προεδρίας Πάουλο Πιμέντα.

Η ανησυχία αρχίζει εξάλλου να αυξάνεται λόγω της διαφαινόμενης έλλειψης ειδών πρώτης ανάγκης και της διακοπής της αλυσίδας παραγωγής σε αυτή την αγροτική πολιτεία, μία από τις πιο δυναμικές της Βραζιλίας στην οποία παράγεται το ένα πέμπτο του ΑΕΠ της χώρας.

Μπροστά στον κίνδυνο ελλείψεων, ο Σεμπαστιάο Μέλο δήμαρχος του Πόρτο Αλέγκρε ζήτησε από τους κατοίκους να χρησιμοποιούν με το δελτίο το νερό, αφού έκλεισαν τα τέσσερα από τα έξι εργοστάσια επεξεργασίας νερού της πόλης.

«Καταστροφικός συνδυασμός»

Οι πλημμύρες έχουν αποκόψει εν μέρει το Πόρτο Αλέγκρε από την υπόλοιπη χώρα: σύμφωνα με την τροχαία, οι οδοί πρόσβασης από τον νότο έχουν κοπεί σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη, αλλά παραμένουν ανοικτές από τον βορρά.

Ο βασικός σταθμός λεωφορείων του Πόρτο Αλέγκρε έχει πλημμυρίσει και το διεθνές αεροδρόμιο έχει αναστείλει από την Παρασκευή όλες τις λειτουργίες του επ’ αόριστον.

Οι βροχοπτώσεις ενισχύθηκαν από έναν «καταστροφικό συνδυασμό» που προκάλεσε το φαινόμενο El Niño, η κλιματική αλλαγή και άλλα ακραία φαινόμενα, δήλωσε ο Βραζιλιάνος κλιματολόγος Φρανσίσκο Ελισέου Ακίνο.

Η πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έχει ήδη πληγεί επανειλημμένα από φονικές βροχές, κυρίως τον Σεπτέμβριο όταν 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα καταστροφικού κυκλώνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν γίνει πιο συχνά και πιο έντονα λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Πέρυσι η βόρεια Βραζιλία έζησε μια περίοδο ιστορικής ξηρασίας και ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών έσπασε κάθε ρεκόρ την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.