Θανάσης Ευθυμιάδης: Ανάρτηση για τον θάνατο της Αννα Παναγιωτοπούλου

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού Άννας Παναγιωτοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Καθώς συνεργάτες της ηθοποιού την αποχαιρετούν με μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, συγκινεί η ανάρτηση του... Αντώνη, δηλαδή του Θανάση Ευθυμιάδη, ο οποίος συμπρωταγωνιστούσε μαζί της στη σειρά «Ντόλτσε Βίτα» με την οποία έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στον ρόλο του συντρόφου της κόρης της αλλά και παράνομου δεσμού της.

«Ακριβώς 29 χρόνια πριν, τον Μάιο τού 1995, είχαμε κάνει το πρώτο μας γύρισμα για το Ντόλτσε Βίτα... Σ ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό σου ταξίδι...», έγραψε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στην ανάρτησή του.

