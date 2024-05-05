Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε στο πασχαλινό του μήνυμα τους συμπατριώτες του να προσευχηθούν ο ένας για τον άλλον αλλά και για τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο, τονίζοντας ότι ο Θεός --που έχει «μια ουκρανική σημαία στον ώμο του»-- είναι σύμμαχος του Κιέβου.

«Ας προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον. Όταν ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, πάψαμε να είμαστε ξένοι», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, στο οποίο εμφανίζεται να φορά ένα παραδοσιακό, κεντητό ουκρανικό πουκάμισο – τη βισιβάνκα- και ένα παντελόνι παραλλαγής.

Το βίντεο τραβήχτηκε μπροστά από τον ηλικίας 1.000 ετών καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα πολεμά πλέον 802 ημέρες εναντίον της Ρωσίας επιδιώκοντας τη νίκη. «Και πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει την ουκρανική σημαία στον ώμο του. Οπότε, με έναν τέτοιο σύμμαχο, η ζωή σίγουρα θα νικήσει τον θάνατο».

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι εβραίος, ζήτησε από τους Ουκρανούς να προσευχηθούν πρώτα απ’ όλα για τους στρατιώτες που θα γιορτάσουν το Πάσχα στα χαρακώματα, ώστε να επιστρέψουν ζωντανοί στα σπίτια τους, αλλά και για τη χώρα και τους ανθρώπους, το πνεύμα των οποίων «δεν μπορεί να καμφθεί» και οι οποίοι θα δουν κάποια ημέρα την Ουκρανία ελεύθερη.

«Οι Ουκρανοί γονατίζουν μόνο για να προσευχηθούν», υπογράμμισε ο Ζελένσκι. «Και ποτέ μπροστά σε εισβολής και κατακτητές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

