Ισραηλινός υπουργός προτείνει και πάλι τη μαζική μετανάστευση των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πρότεινε και πάλι σήμερα τη μαζική απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των ΗΠΑ οι οποίες χαρακτήρισαν προηγούμενες αντίστοιχες δηλώσεις του «ανεύθυνες».

«Οι ΗΠΑ είναι καλοί μας φίλοι, αλλά πάνω απ’ όλα θα κάνουμε αυτό που είναι καλό για το κράτος του Ισραήλ: η ενθάρρυνση της μετανάστευσης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τη Γάζα θα επιτρέψει στους (Ισραηλινούς) κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ζήσουν με ασφάλεια, προστατεύοντας παράλληλα τους στρατιώτες μας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ στο Χ απαντώντας στις αμερικανικές επικρίσεις.

Ο Μπεν Γκβιρ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος υπέρ των εποίκων Εβραϊκή Ισχύς, είχε ζητήσει τη Δευτέρα να επιστρέψουν οι Εβραίοι έποικοι στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου και «να ενθαρρυνθεί» ο παλαιστινιακός πληθυσμός να μεταναστεύσει. Αντίστοιχες δηλώσεις είχε κάνει την Κυριακή ο επίσης ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η εκδίωξη ενός πληθυσμού εκτός της περιοχής όπου διαμένει απαγορεύεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης, την καρδιά του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο χαρακτηρίζει «τον εκτοπισμό ή την αναγκαστική μεταφορά ενός πληθυσμού» έγκλημα πολέμου.

«Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις πρόσφατες δηλώσεις των ισραηλινών υπουργών Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που τάσσονται υπέρ της μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας», τόνισε σε χθεσινή του ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ, χαρακτηρίζοντας «ανεύθυνες» τις απόψεις αυτές.

Και ο Σμότριτς, επικεφαλής του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός», επανήλθε σήμερα στο θέμα δηλώνοντας ότι «το 70% της ισραηλινής κοινής γνώμης στηρίζει την εθελοντική μετανάστευση των Αράβων από τη Γάζα και την απορρόφησή τους από άλλες χώρες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι υποστηρικτές αυτής της ανθρωπιστικής λύσης κατανοούν ότι μια μικρή χώρα, όπως η δική μας, δεν μπορεί να επιτρέψει να επικρατήσει μια πραγματικότητα στην οποία μόλις τέσσερα λεπτά από τις κοινότητές μας υπάρχει μια εστία μίσους και τρομοκρατίας, όπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι ξυπνούν κάθε πρωί με την επιθυμία να καταστρέψουν το κράτος του Ισραήλ».

Ο Σμότριτς είχε αρνηθεί στη διάρκεια ιδιωτικής του επίσκεψης στο Παρίσι τον Μάρτιο την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού. «Δεν υπάρχουν Παλαιστίνιοι διότι δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός», είχε δηλώσει.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου --συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων εβραϊκών σχηματισμών-- κατηγορείται ήδη πως ενίσχυσε την παρουσία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται από το 1967 υπό ισραηλινή κατοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

