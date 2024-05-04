Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση στα χωριά και την πόλη της Χίου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου.

Με κρότους στα στασίδια και χτυπώντας τα Σήμαντρα στάλθηκε το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας Χίου, που και φέτος αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες πιστούς, που έσπευσαν να δουν τον π. Χρ. Γουρλή να μεταφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αναστάσιμο μήνυμα.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» έψαλε ο ιερέας π. Χριστοφόρος Γουρλής και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων που σήμαναν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου.

Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα σύμβολα της νίκης του Χριστού. Την ίδια ώρα οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κουνήθηκαν -σαν από σεισμό- και οι πιστοί χτύπησαν τις πάγκες, τα στασίδια, συμμετέχοντας με αυτό τον ιδιαίτερα ηχηρό τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.