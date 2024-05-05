Μετά και την αποχώρηση του Θοδωρή Τουρκογεώργου, μία νέα εβδομάδα ξεκινάει στον Άγιο Δομίνικο για τους Μπλε και τους Κόκκινους. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας την πρώτη ασυλία η οποία συνοδεύεται από ένα μεγάλο πασχαλινό έπαθλο!

Δυνατά ματσαρίσματα που πάνε πόντο - πόντο σε έναν αγώνα που κανείς δε θέλει να χάσει! Ένα run ανάμεσα στη Δώρα και την Αναστασία έχει απρόβλεπτη εξέλιξη. Η πτώση της Αναστασίας παγώνει τους Survivors…

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα:

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

