Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Το run που παγώνει τους survivors - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό 

Survivor 2024: Το run που παγώνει τους survivors - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Μετά και την αποχώρηση του Θοδωρή Τουρκογεώργου, μία νέα εβδομάδα ξεκινάει στον Άγιο Δομίνικο για τους Μπλε και τους Κόκκινους. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας την πρώτη ασυλία η οποία συνοδεύεται από ένα μεγάλο πασχαλινό έπαθλο! 

survivor 2024

Δυνατά ματσαρίσματα που πάνε πόντο - πόντο σε έναν αγώνα που κανείς δε θέλει να χάσει! Ένα run ανάμεσα στη Δώρα και την Αναστασία έχει απρόβλεπτη εξέλιξη. Η πτώση της Αναστασίας παγώνει τους Survivors

survivor 2024

 Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα: 

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark