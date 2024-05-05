Η χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας στους εορταμούς της Ανάστασης παρά τις εκκλήσεις των αρχών για την αποφυγή τους, επιφέρει βαρύ κόστος κάθε χρονιά.

Στα Χανιά, ένας 14χρονος έχασε δάχτυλα από το δεξί του χέρι και νοσηλεύεται τραυματισμένος, ενώ παρόμοιο περιστατικό, με θύμα ενήλικα είχαμε και στην Αθήνα, στα Καλύβια.

Ειδικότερα, το τελευταίο 24ωρο, από τις 20:00 έως τις 6:00 καταγράφηκαν στην Αττική 5 περιστατικά, με το πιο σοβαρό να στα Καλύβια πριν την Ανάσταση το οποίο κατέληξε στον ακρωτηριασμό δακτύλων από βεγγαλικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τα πέντε περιστατικά, τα τρία χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Κανείς από τους τραυματίες δεν ήταν ανήλικος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.