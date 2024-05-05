Ο Τερ Στέγκεν έγινε ο δεύτερος ξένος παίκτης σε συμμετοχές στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είχε μια εφιαλτική βραδιά στο «Moντιλίβι» για την 34η αγωνιστική της La Liga καθώς γνώρισε την ήττα με σκορ 4-2 από τη Τζιρόνα και είδε την «αιώνια» αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης, να στέφεται πρωταθλήτριας Ισπανίας για 36η αγωνιστική.

Αυτή η βραδιά ωστόσο, παρά τη μεγάλη έκταση του σκορ, ήταν ιστορική για τον τερματοφύλακα των «μπλαουγκράνα», Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Και αυτό διότι, ο έμπειρος Γερμανός πορτιέρε, παρότι μάζεψε τέσσερις φορές την μπάλα από τα δίχτυα του, μπήκε στο... πάνθεον των ξένων ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα ο Τερ Στέγκεν έφτασε τις 409 συμμετοχές με την καταλανική ομάδα και βρίσκεται στη 2η θέση της συγκεκριμένης λίστας, πίσω μόνο, από τον θρύλο, Λιονέλ Μέσι που έχει 778 ματς στην «πλάτη».

