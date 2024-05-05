Στο νοσοκομείο Χανίων παραμένει νοσηλευόμενος 14χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε όταν η κροτίδα την οποία πέταξε, έσκασε στο χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν τρία δάχτυλα από το δεξί του χέρι, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Ανάστασης στον Γαλατά Χανίων, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

