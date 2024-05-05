Λογαριασμός
Ακρωτηριάστηκε 14χρονος στην Κρήτη - Έσκασε κροτίδα στο χέρι του

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

UPDATE: 11:35
Έσκασε κροτίδα στο χέρι 14χρονου στην Κρήτη - Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Χανίων παραμένει νοσηλευόμενος 14χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε όταν η κροτίδα την οποία πέταξε, έσκασε στο χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν τρία δάχτυλα από το δεξί του χέρι, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Ανάστασης στον Γαλατά Χανίων, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. 

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: e-kriti

