Χριστίνα Μαρκάτου για πάντα: Το ίντερνετ αποχαιρετά την Άννα Παναγιωτοπούλου

Συγκινημένο το διαδίκτυο αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου που με τους εμβληματικούς της ρόλους αποτέλεσε, δίχως υπερβολή, είδωλο της ποπ κουλτούρας για τη γενιά των 30 plus και όχι μόνο.

Χριστίνα Μαρκάτου, Βάλια Αδάμη, Όλγα Χαρίτου και μαντάμ Σουσού, η Άννα Παναγιωτοπούλου χάρισε απλόχερα γέλιο και ερμήνευσε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο τις ηρωίδες που ενσάρκωνε με τις ατάκες της να αναπαράγονται σε meme και να έχουν τον χαρακτήρα του viral στο διαδίκτυο ακόμη και σήμερα.

Καθώς τα έργα που πρωταγωνίστησε έχουν πλέον τον χαρακτήρα του διαχρονικού και συνθέτουν για τους περισσότερους από εμάς το φόντο των παιδικών, εφηβικών και νεανικών αναμνήσεων, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν τις τελευταίες ώρες σε πλήθος αναρτήσεων μέσα από τις οποίες αποτίουν το δικό τους φόρο τιμής στην ηθοποιό.

Eξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει χρήστρια του X «Εμείς, τα παιδιά των 90s, αποχαιρετούμε ένα κομμάτι των παιδικών μας χρόνων, αποχαιρετώντας την Άννα Παναγιωτοπούλου»

Κάποιοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ, γιατί ζουν μέσα από όλους όσοι τους αγάπησαν πολύ.

Άννα Παναγιωτοπούλου ήσουν υπέροχη. pic.twitter.com/OiHgaKvoez — Monsieur K. (@Mr_ThK) May 4, 2024

Μια από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς την Ελλάδα έφυγε σημερα! Η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Όλγα Χαρίτου, η Μαντάμ Σουσού, η Χριστίνα Μαρκάτου, η Μάτα η Ντομάτα απο την Φρουτοπία, η Ροζαλία και η Δεσποινίς Μαργαρίτα! 💔 pic.twitter.com/gowygdTCBv — Dimitri G (@demiscy) May 4, 2024

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της 🙏🏻 Την Άννα παναγιωτοπουλου την θεωρώ από τις καλύτερες ηθοποιούς του θεάτρου, της μικρής και της μεγάλης οθόνης. pic.twitter.com/hI8jo2LrnW — 🇬🇷 Αντουάν 🇬🇷 (@antouan_hellas) May 4, 2024

Έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου εξαιρετική ηθοποιός και σεναριογράφος.Μαζί με τον Σταμάτη Φασουλή υπήρξαν βασικά μέλη στο Ελεύθερο Θέατρο -σχεδόν από τις απαρχές του- και πρωταγωνίστησαν στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία Και συ χτενίζεσαι. pic.twitter.com/TU364J1Ln7 — Marka2‼️ (@Marka2free) May 4, 2024

Πολύ δυσάρεστη είδηση που χάσαμε αυτή τη μεγάλη μας ηθοποιό😢

Καλό ταξίδι, σε αγάπησε πολύ η Ελλάδα και το άξιζες #Αννα_Παναγιωτοπουλου — Strumfitina (@Strumfitina) May 4, 2024

Οι άνθρωποι που μας κάνουν να γελάμε είτε στην ζωή μας είτε μέσα από τους ρόλους τους δεν φεύγουν ποτε. Οι ατάκες τους γίνονται κομμάτι μας. Το ίδιο ισχύει και για την σπουδαία Άννα Παναγιωτοπούλου που ίσως πλέον θα ρωτά στον παράδεισο με την χαρακτηριστική της φωνή «Τι είναι… pic.twitter.com/CKXCktf2mW — Vaso Petrakou (@VsPtrk) May 4, 2024

Απόλυτα αγαπημένη! Από τις λίγες ηθοποιούς που μας χάρισαν τόσες στιγμές γέλιου.. καλό ταξίδι Άννα Παναγιωτοπουλου 😘



Κάπως έτσι την φαντάζομαι όταν περάσει την πόρτα του παραδείσου 😊👇 pic.twitter.com/nliWlSQAgp — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) May 4, 2024

