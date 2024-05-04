Λογαριασμός
Χριστίνα Μαρκάτου για πάντα: Τα σόσιαλ αποχαιρετούν την Άννα Παναγιωτοπούλου

Η γενιά των 90s σήμερα αποχαιρετά ένα κομμάτι των παιδικών της αναμνήσεων 

Χριστίνα Μαρκάτου για πάντα: Το ίντερνετ αποχαιρετά την Άννα Παναγιωτοπούλου

Συγκινημένο το διαδίκτυο αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου που με τους εμβληματικούς της ρόλους αποτέλεσε, δίχως υπερβολή, είδωλο της ποπ κουλτούρας για τη γενιά των 30 plus και όχι μόνο.

Χριστίνα Μαρκάτου, Βάλια Αδάμη, Όλγα Χαρίτου και μαντάμ Σουσού, η Άννα Παναγιωτοπούλου χάρισε απλόχερα γέλιο και ερμήνευσε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο τις ηρωίδες που ενσάρκωνε με τις ατάκες της να αναπαράγονται σε meme και να έχουν τον χαρακτήρα του viral στο διαδίκτυο ακόμη και σήμερα.

Καθώς τα έργα που πρωταγωνίστησε έχουν πλέον τον χαρακτήρα του διαχρονικού και συνθέτουν για τους περισσότερους από εμάς το φόντο των παιδικών, εφηβικών και νεανικών αναμνήσεων, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν τις τελευταίες ώρες σε πλήθος αναρτήσεων μέσα από τις οποίες αποτίουν το δικό τους φόρο τιμής στην ηθοποιό.

Eξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει χρήστρια του X «Εμείς, τα παιδιά των 90s, αποχαιρετούμε ένα κομμάτι των παιδικών μας χρόνων, αποχαιρετώντας την Άννα Παναγιωτοπούλου»

