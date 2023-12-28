Ο ισραηλινός στρατός καταρτίζει σχεδιασμούς για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το λιβανικό σιιτικό ένοπλο κίνημα Χεζμπολά, σύμμαχο του Ιράν και της Χαμάς.

«Σήμερα εγκρίναμε διάφορα σχέδια για το μέλλον» και «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε αν χρειαστεί» στον Λίβανο, δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες Τετάρτη σε διοικητήριο στην πόλη Σάφεντ (βόρεια). Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, βρίσκεται «σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας», πρόσθεσε.

Δυνάμεις του Ισραήλ και της Χεζμπολά ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα από την 8η Οκτωβρίου, δηλαδή την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Χθες ο ένοπλος βραχίονας του σιιτικού κινήματος εκτόξευσε πυραύλους εναντίον της παραμεθόριας πόλης Κιριάτ Σιμόνα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα, τρεις άνθρωποι —μαχητής της Χεζμπολά και δυο μέλη της οικογένειάς του— σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές αρχές μετακίνησαν χιλιάδες κατοίκους του βόρειου Ισραήλ σε άλλους τομείς της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Οι συγκρούσεις στα σύνορα των δυο κρατών χαρακτηρίζονται οι σοβαρότερες από τον λεγόμενο δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου (2006).

Περιορίζονται στην περιοχή της μεθορίου, όμως το Ισραήλ έχει προχωρήσει επίσης σε πλήγματα σε μεγαλύτερο βάθος, ως και 20 χιλιομέτρων, το τελευταίο διάστημα.

Έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 160 ανθρώπους στη λιβανική πλευρά των συνόρων, κυρίως μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και αμάχους, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων. Στην ισραηλινή πλευρά γίνεται λόγος για 13 νεκρούς, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

