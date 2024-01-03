Ο θάνατος του υπαρχηγού της Χαμάς, Σάλεχ αλ Αρούρι στη Βηρυτό από ισραηλινά πυρά έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία παγκοσμίως για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Μέση Ανατολή.

Προς το παρόν το Ισραήλ δεν εχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση ωστόσο η Χεζμπολάχ υπόσχεται αντίποινα. Στην πρώτη της αντίδραση νωρίς χθες το βράδυ, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για μία επικίνδυνη εξέλιξη και προειδοποιούσε ότι αυτή «δεν θα περάσει χωρίς απάντηση ή τιμωρία» τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η αντίσταση έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη». Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τον περασμένο Αύγουστο όταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είχε προειδοποιήσει με «ισχυρή απάντηση» εάν η οργάνωση χτυπηθεί στην έδρα της επισημαίνοντας ότι «δεν θα το ανεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε στον Λίβανο να γίνει ένα νέο πεδίο δολοφονίας για το Ισραήλ».

Καθώς περνούν οι ώρες μετά το ισραηλινό χτύπημα ολοένα και μεγαλώνουν οι διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Μιλώντας στο BBC Radio 4 το βράδυ της Τρίτης ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Abdallah Bou Habib, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με τη Χεζμπολάχ όχι για να «την πείσουμε ότι δεν πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι» αλλά «κάνουμε διάλογο μαζί τους ως προς αυτή την προοπτική» δήλωσε.

Τις επόμενες 24 ώρες θα γίνει σαφές «αν θα απαντήσουν ή όχι», είπε, προσθέτοντας: «Ανησυχούμε πολύ, [οι] Λιβανέζοι δεν θέλουν να συρθούν, ακόμη και η Χεζμπολάχ δεν θέλει να συρθεί σε περιφερειακός πόλεμος».

Παράλληλα, κάλεσε τη Δύση «να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει επίσης όλη τη βία και όλες τις ενέργειές του, όχι μόνο στον Λίβανο, όχι μόνο στη Βηρυτό, αλλά και στη Γάζα».

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανησυχεί έντονα για κάθε πιθανότητα κλιμάκωσης, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες και στις δύο πλευρές της "Μπλε Γραμμής", δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Κάντις Αρντιέλ.

Μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο το 2000, έπειτα από 22 χρόνια κατοχής, ο ΟΗΕ χάραξε μια “Μπλε Γραμμή” ορίζοντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

«Εξακολουθούμε να απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλες τις πλευρές να κάνουν κατάπαυση του πυρός και προς όποιους συνομιλητές με επιρροή να προτρέψουν σε αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε η ίδια.

Για αυτοσυγκρκάτηση κάλεσε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλα Μακρόν ο οποίος παρότρυνε την ισραηλινή κυβέρνηση να «αποφύγει κάθε συμπεριφορά» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κλιμάκωση», «ειδικά στον Λίβανο».

Ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συζήτησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό υπουργό Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε πως είναι «απαραίτητο να αποφευχθεί κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση, ειδικά στον Λίβανο», προσθέτοντας πως το Παρίσι θα «συνεχίσει να επιδίδει αυτό το μήνυμα σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα» στη σύγκρουση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Πανηγυρίζουν τα ισραηλινά μέσα για την εξόντωσή του

Την ίδια ώρα, σε πολλά από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως στη Seth Frantzman και στην Jerusalem Post, η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι γιορτάζεται. Περιγράφεται ως «ένα γεγονός που αλλάζει το παιχνίδι» και «το τέλος μιας εποχής για τη Χαμάς».

Ωστόσο, σημειώνονται και οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν με τον Αλ-Αροούρι να ήταν από τους βασικούς στις έμμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου για τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.