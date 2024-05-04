Ατύχημα στην πρώτη Ανάσταση της Κέρκυρας: Έφαγε τον μπότη στο κεφάλι

Ανατριχιαστικό ατύχημα σημειώθηκε κατά την πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα όπου και εκτυλίσσεται κάθε χρόνο το έθιμο των Μπότιδων.

Συγκεκριμένα, κοπέλα περνούσε κάτω από μπαλκόνι μπροστά από το Δημαρχείο στο Σάν Τζάκομο όταν και, χωρίς να την έχουν αντιληφθεί, πέταξαν κάτω μια πολύ μεγάλη στάμνα η οποία έπεσε και έσπασε πάνω της.

Η άτυχη νεαρή έπεσε στο έδαφος και έντρομοι περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

