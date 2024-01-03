Λίβανος: Ρουκέτες της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε απόψε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα των δύο χωρών, εν είδει αντιποίνων για τη δολοφονική επίθεση στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή σε ηγετικό στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα σήμερα, κατά την επιδρομή ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (σ.σ. την οποία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το Ισραήλ) εναντίον γραφείων της Χαμάς στα νότια προάστια της Βηρυτού, σκοτώθηκαν συνολικά έξι άνθρωποι. Μεταξύ των νεκρών είναι ο Σάλεχ αλ Αρούρι, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς, καθώς και δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

