Επικοινωνία της Ρεάλ με τον Κορκμάζ

Με τον Τούρκο, Φουρκάν Κορκμάζ φέρεται να επικοινώνησε η Ρεάλ Μαδρίτης όπως αναφέρει ξένη ιστοσελίδα. Η «βασίλισσα» έκανε μια διερευνητική επαφή με τον Τούρκο άσο ο οποίος ανήκει στους Φιλαδέλφεια 76ερς, και αγωνίζεται στην G-League.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του ΝΒΑ οδεύει προς το τέλος του και οι υπεύθυνοι της ισπανικής ομάδας θέλησαν να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι εάν έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη για να παίξει μπάσκετ.

Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται μια σύνδεση της κίνησης αυτής με τον Χεζόνια, στον οποίο έχει γίνει πρόταση αλλά έχει μείνει αναπάντητη από τον Κροάτη, με την «βασίλισσα» να φαίνεται να εξετάζει πλέον άλλες λύσεις.

