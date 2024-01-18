Τα βήματα που ακολούθησε η ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση των δολοφονιών ηγετικών μελών της Greek Mafia, της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και εμπρησμούς, παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Ιωάννης Σκούρας, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, τα μέλη διεθνούς οργάνωσης που εμπλέκονται σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και σε περιπτώσεις εκρήξεων - εμπρησμών και συγκεκριμένα:



-Στην ανθρωποκτονία του Γιάννη Σκαφτούρου και τον τραυματισμό από τους πυροβολισμούς δύο συγγενικών του προσώπων, την 25-04-2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας. Ειδικότερα δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με χρήση πυροβόλων όπλων στον Σκαφτούρο, τον οποίον τραυμάτισαν θανάσιμα, τραυματίζοντας παράλληλα και δύο συγγενικά του πρόσωπα. Εν συνεχεία διέφυγαν με μηχανή, την οποία εγκατέλειψαν και κατά τη διάρκεια των ερευνών ανευρέθη. Κατά την αυτοψία στο χώρο, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 23 κάλυκες, 1 βολίδα και 4 θραύσματα βολίδας, ενώ στην επιφάνεια της μηχανής βρέθηκαν αποτυπώματα τα οποία ανήκουν σε μέλος της οργάνωσης.

Δείτε τα όπλα που βρέθηκαν:



-Στην ανθρωποκτονία των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη, την 07-06-2023 στον Κορυδαλλό, τους οποίους είχαν σκοτώσει την ώρα που έμπαιναν σε πάρκινγκ πολυκατοικίας. Από τις έρευνες στο χώρο είχαν βρεθεί 50 κάλυκες και 5 βολίδες. Ένα μήνα αργότερα ανευρέθη στην περιοχή του Ασπροπύργου κλεμμένο όχημα, στην επιφάνεια του οποίου καθώς και σε αντικείμενα που περιείχε βρέθηκαν αποτυπώματα δύο μελών της οργάνωσης. Παράλληλα, εντός του οχήματος βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα, η ανάλυση των οποίων ανέδειξε την εμπλοκή ακόμη δύο μελών της οργάνωσης με την υπόθεση.



-Στην απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού, την 03-07-2023 σε αγροτική περιοχή στο Πλατανόδασος Σβορώνου Πιερίας. Συγκεκριμένα δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα, προσέγγισαν το όχημα που οδηγούσε το θύμα και πυροβόλησαν εναντίον του, με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη μηχανή και διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε συνεργός τους. Κατά την αυτοψία στο χώρο βρέθηκαν 5 κάλυκες. Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης και ο οδηγός του οχήματος που διέφυγαν.



-Στον εμπρησμό οχημάτων σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων την 10-06-2023 στον Ασπρόπυργο, χώροι οι οποίοι ανήκουν σε εταιρείες της οικογένειας του Σκαφτούρου. Ειδικότερα τέσσερα άτομα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, προσέγγισαν τον υπαίθριο χώρο πρατηρίου υγρών καυσίμων και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων δύο υπαλλήλους, προκάλεσαν πυρκαγιές και εκρήξεις σε φορτηγά οχήματα.



-Στον εμπρησμό σε βιομηχανική αποθήκη την 16-06-2023, όπου καταστράφηκαν μηχανήματα που σχετίζονται με την παρασκευή καπνικών προϊόντων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στον επίθεση είχαν πάρει μέρος εννέα άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας βαρύ οπλισμό, εμβόλισαν με όχημα την είσοδο και εισήλθαν σε χώρο βιομηχανικής αποθήκης. Αφού ακινητοποίησαν υπάλληλο, προκάλεσαν πυρκαγιά σε 23 μηχανήματα παρασκευής καπνικών προϊόντων, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με οχήματα, ένα εκ των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, αναγκάζοντάς τους να το εγκαταλείψουν. Το όχημα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν αποτυπώματα που ανήκουν σε δύο μέλη της οργάνωσης και ανέκυψαν στοιχεία που συνδέουν ακόμα ένα μέλος με τους εμπρησμούς.



Όπως τονίστηκε στην συνέντευξη οι λόγοι πίσω από τις δολοφονίες και τις επιθέσεις που έγιναν φέρεται να είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών γύρω από το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην παρουσίαση της υπόθεσης καταλυτική ήταν η συνδρομή ειδικών ερευνητών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και του επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίοι μέσω των ειδικών μέσων και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν, κατάφεραν καθ' όλη τη διάρκεια της προανάκρισης να παρέχουν ασφαλή και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.



Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν το συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων και κατέδειξαν την ύπαρξη της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης και τη δράση των μελών της καθώς και το κίνητρό τους για την τέλεση των προαναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών. Κομβικό ρόλο στο «δέσιμο» της υπόθεσης έπαιξε το κλέμμενο αυτοκίνητο που βρέθηκε στον Ασπρόπυργο όπου υπηρχαν μέσα δύο κινητά, απο την ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι ήταν το επιχειρησιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες των δολοφονιών των Ρουμπέτη και Μουζακίτη για να τους παρακολουθούν. Επιπρόσθετα μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε αποτύπωμα που ταυτοποιήθηκε με αποτύπωμα που είχε βρέθεί στην μηχανή που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του Σκαφτούρου.



Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άντρες, μέλη της οργάνωσης, 39 και 21 ετών, ενώ, έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών, δύο εκ των οποίων είναι έγκλειστοι σε φυλακές της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου.



Όπως σημειώθηκε από την Αστυνομία η πλειοψηφία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, εκβίαση, κλοπές, πλαστογραφία, ναρκωτικά, όπλα κ.α.



Η αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα χθες το απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, στην περιοχή του Ασπροπύργου και στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία συνελήφθησαν τα δύο μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας ακόμα ημεδαπός για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του νόμου περί όπλων, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2 γεμιστήρες και 230 πακέτα καπνικών προϊόντων.



Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πιστόλια,

1 περίστροφο,

πλήθος γεμιστήρων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και

σύστημα παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας.



Βαριές κατηγορίες για δολοφονίες και σωρεία σοβαρότατων αδικημάτων που τελέστηκαν στο πλαίσιο μεγάλης «διεθνικού χαρακτήρα» εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες ως εκτελεστές στις εκτελέσεις των Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη και σε τρεις απόπειρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

