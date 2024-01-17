Λογαριασμός
Greek mafia: Έρευνες για το ΙΧ των εκτελεστών του 44χρονου - Σαρώνουν τις κεραίες για ύποπτα κινητά

Οι αρχές πιστεύουν ότι θα βγουν στο φως λεπτομέρειες, από τις συνομιλίες που θα διαλευκάνουν τη μαφιόζικη δολοφονία του 44χρονου

Μαφιόζικη εκτέλεση στον Νέο Κόσμο:

H εξερεύνηση των πέντε κινητών του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη αποτελεί προτεραιότητα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. 

Οι αρχές πιστεύουν ότι θα βγουν στο φως λεπτομέρειες, από τις συνομιλίες που θα διαλευκάνουν τη μαφιόζικη δολοφονία του 44χρονου.

Την ίδια στιγμή εξετάζονται οι κεραίες, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, αλλά και στο σημείο που έκαψαν το όχημα οι δράστες στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Στο πλαίσιο αναζήτησης στοιχείων όσον αφορά το κλεμμένο όχημα, η ελληνική αστυνομία έχει ανοίξει αλληλογραφία με τις ιταλικές αρχές αναζητώντας επιπλέον στοιχεία για τη διαδρομή του αυτοκινήτου από την κλοπή του και μετά.

