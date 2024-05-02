Τα… γυρίζει (έτσι φαίνεται τουλάχιστον) η Άγκυρα για την απόκτηση του σύγχρονου μαχητικού F-35 από την Ελλάδα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ωστόσο ο εκνευρισμός για το «βέτο» του Βερολίνου στην προμήθεια Eurofighter είναι εμφανής…

«Το F-35 δεν είναι ικανότητα κατά της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, θα ήμασταν ευχαριστημένοι εάν η Ελλάδα αποκτούσε F-35. Επίσης, έρχεται το δικό μας αεροπλάνο KAAN. Επιπλέον, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει το ζήτημα των F-35 με τις ΗΠΑ. Κάθε πόλεμος σημαίνει καταστροφή. Δεν επιθυμούμε μια κακή σχέση με κανέναν από τους φίλους μας» δήλωσε αρχικά ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Αυτό όμως, πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Υπάρχουν επίσης πράγματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τώρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη φιλία μέσω Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνουμε μια δραστηριότητα στο Αιγαίο κάθε μέρα.

Eurofighter: To «nein» που εκνευρίζει

Σε ό,τι αφορά την προμήθεια Eurofighter σχολίασε εμφανώς ενοχλημένος ότι «εμείς θέλουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο αεροσκάφος (Eurofighter), το είπαμε από την αρχή. Οι φίλοι μας οι Γερμανοί έχουν ''σκαλώσει'' σε κάποια σημεία ''δεν μπορούμε να σώσουμε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο''… Ως μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο από ένα άλλο μέλος της Συμμαχίας. Δεν το αποδεχόμαστε, και κάθε φορά το δηλώνουμε στους φίλους μας».

«Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυθεί το θέμα» πρόσθεσε ο Γκιουλέρ.

Επίδειξη αδιαλλαξίας για το κυπριακό

«Η σημερινή μας θέση στην Κύπρο είναι πολύ θετική. Εκεί επικρατεί ειρήνη εδώ και 50 χρόνια. Ο τουρκικός στρατός πήγε εκεί. Στην πραγματικότητα, φέραμε ειρήνη στην ελληνική πλευρά. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση ή πόλεμος εδώ και 50 χρόνια» δήλωσε προκλητικά.

«Η Κύπρος είναι το εθνικό μας ζήτημα. Σχετικά με την Κύπρο, ομοσπονδία κ.λπ. έχει περάσει. Δεν δεχόμαστε καμία άλλη λύση εκτός από μια ισότιμη, κυρίαρχη εφαρμογή δύο κρατών» δήλωσε αδιάλλακτα ο Γκιουλέρ.



Πηγή: skai.gr

