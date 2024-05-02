Σοκ προκάλεσε στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση του θανάτου του 6χρονου Κόρι στις ΗΠΑ, μετά από κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα του, τον 31χρονο Christopher Gregor (Κρίστοφερ Γκρέγκορ), στο οποίο φαίνεται το μικρό αγόρι να υποφέρει, ενώ ο κατηγορούμενος τον πιέζει να κάνει διάδρομο, επειδή τον θεωρεί πολύ χοντρό!

Στο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ο 6χρονος να πέφτει από τον διάδρομο, με τον πατέρα του να τον σηκώνει πολλές φορές και να μην τον αφήνει να φύγει από το όργανο γυμναστικής. Μάλιστα, ο πα-τέρας, όπως προκύπτει από το βίντεο, φαίνεται να δαγκώνει στο κεφάλι το παιδί, προκειμένου να μην σταματήσει να κάνει διάδρομο.

Εάν καταδικαστεί, ο Christopher Gregor αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη. Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε στο δικαστήριο υλικό από τις κάμερες παρακολούθησης του γυμναστηρίου Atlantic Heights Clubhouse.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν τόσο γρήγορη η ταχύτητα στον διάδρομο, με αποτέλεσμα το μικρό αγόρι να μην μπορεί να τρέξει και να σέρνεται στον διάδρομο και να προσπαθεί ξανά και ξανά. Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στο γυμναστήριο, η μητέρα του αγοριού, Breanna Micciolo, η οποία είχε από κοινού την επιμέλεια του Κόρι με τον Κρίστοφερ Γκρέγκορ, είδε τα τραύματα του γιου της και τα ανέφερε σε έναν υπεύθυνο της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιών του Νιου Τζέρσεϊ.

Sickening moment father made his six-year-old son run on treadmill 'because he was too fat' - 12 days before the boy's death from 'chronic' abuse https://t.co/tWHtjGxEh5 pic.twitter.com/7uo5AU2nOQ — Daily Mail Online (@MailOnline) May 1, 2024

Η μητέρα πήγε τον 6χρονο σε γιατρό στις 2 Απριλίου, όπου είπε ότι ο πατέρας του τον ανάγκασε να τρέξει στον διάδρομο, «επειδή ήταν πολύ χοντρός», σύμφωνα με τη «Sun». Όταν οι γιατροί τον υπέβαλαν σε μαγνητική τομογραφία, το αγόρι έπαθε κρίση από την οποία δεν συνήλθε ποτέ, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο πατέρας του παιδιού, Κρίστοφερ Γκρέγκορ

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο 6χρονος κατέληξε μετά από χτυπήματα που είχε υποστεί καθώς διαπιστώθηκαν πλήγματα στην καρδιά και το συκώτι. Ο θάνατος του Κόρι προσδιορίστηκε ως ανθρωποκτονία τον Σεπτέμβριο του 2021, αφού ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο εξάχρονος κακοποιούνταν αρκετά χρόνια από τον πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.